Spor Genel Müdürü Baykan: 'Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek' - İSTANBUL
Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek" - İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması - TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşmasıİSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.
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