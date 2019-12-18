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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Spor Genel Müdürü Baykan: 'Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek' - İSTANBUL

Spor Genel Müdürü Baykan: 'Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek' - İSTANBUL

Spor Genel Müdürü Baykan: "Sporun gücü uyuşturucuyu, terörü yenecek" - İSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan'ın konuşması - TASKK Başkanı Ali Düşmez'in konuşmasıİSTANBUL - Spor Genel Müdürü Mehmet Baykan, sicil lisans ve antrenör yönetmeliği ile sporcuların tam burslu öğretim görmesinin Türk sporu adına önemli adımlar olduğunu söyledi.

Uyuşturucu 

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