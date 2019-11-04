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04 Kasım 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı

Sörfçüler rüzgarın tadını çıkardı

RÜZGAR VE YAĞIŞTAN GÖRÜNTÜ

Gard Sağanak Yağmur Yağışlı Hava Uçurtma Sörfü Surf 

-SÖRFÇÜLERİN KEYİFLİ BİR ŞEKİLDE SPOR YAPMALARI
-GENEL VE DETAYLAR
-YAKIN VE GENEL ÇEKİMLER

- MUĞLA

- Sıcak havaların birkaç gün öncesine kadar etkili olduğu Marmaris’te artık soğuk ve yağışlı hava kendini hissettirmeye başladı.
Bugün sabah saatlerinde başlayan sağanak yağmur ve rüzgar zaman zaman etkisini arttırırken sörfçüler yağmurun ve rüzgarın tadını çıkardı. Rüzgar sörfü ve uçurtma sörfü (kitesurf) yapan sporcular gün boyu Marmaris sahilinde keyif yaptı. Bomboş denizde gönüllerince sörf yapma imkanı bulan sporcuların keyfi gün boyu sürdü. Yılın her mevsimi güzel olan Marmaris’te sörfçülerin rüzgardaki keyfi ekranlara bu şekilde yansıdı.
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