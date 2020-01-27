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27 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Snowboard nefes kesti

Snowboard nefes kesti

Snowboard yarışları

Yarış Hafta Sonu Öğretmenler Öğretmen Kabil 

-Genel detay

- SİVAS

- İstanbul’dan Sivas’a gelen snowboard tutkunları, hafta sonu Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde doyasıya eğlendi. İstanbul’dan Sivas’a gelen bir grup snowboard tutkunu, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezinde yarış yaptı. Renkli görüntülere de sahne olan pistlerde, nefes kesen görüntüler ortaya çıktı. Gönüllerince eğlenen sporcular, Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nin çok güzel bir tesis olduğunu ifade ettiler. Ara tatilde büyük ilgi görüyor Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi ara tatil döneminde büyük ilgi görüyor. Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi’nde profesyonel kayakçılar profesyonel pistlerde, kayağa yeni başlayanlar ise acemi pistinde kayak yapıyor. Kızak pistinde ise modern kızaklarda yediden yetmişe herkes doyasıya kızak keyfini yaşarken, kızakçılar yürüyen band sayesinde yorulmadan pistin başlangıç noktasına kadar çıkabiliyor. Diğer yandan ara tatil dolayısıyla özellikle öğrenci ve öğretmenlerin uğrak noktası haline gelen tesisler, büyük ilgi ve beğeni görüyor. Ara tatilin keyfini Yıldız’da yaşamak isteyen kayak severler tesislerin imkanlarından faydalanıyor.
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