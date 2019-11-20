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20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Sivassporlu Uğur Çiftçi: 'Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz' - SİVAS

Sivassporlu Uğur Çiftçi: 'Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz' - SİVAS

Sivas sporlu Uğur Çiftçi: "Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz" - SİVAS - Demir Grup Sivas spor'un antrenmanından görüntüler - Sivas sporlu futbolcu Uğur Çiftçi'nin konuşmaları Sivas sporlu Uğur Çiftçi: "Çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı mutlu etmek istiyoruz"SİVAS (AA) - Süper Lig'in lideri Demir Grup Sivas spor'un savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, İstikbal Mobilya Kayserispor maçını kazanarak çıkışlarını sürdürmek istediklerini söyledi.

Uğur Çiftçi, kulüp tesislerindeki idman öncesi basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Sivas spor'u iyi yerlere taşımayı hedeflediklerini belirtti.
Ligin 12. haftasında deplasmanda Kayserispor ile oynayacakları karşılaşmayla ilgili değerlendirmede bulunan 27 yaşındaki futbolcu, şu ifadeleri kullandı:"İyi bir gidişatımız var, bunu devam ettirmek istiyoruz. Kayserispor maçı bizim için çok önem taşıyor. Lideriz evet ama lideriz diye söylememize gerek yok. Elimizden geleni yapıyoruz, bu da bize başarıyı getiriyor. İnşallah elimizden geleni yaparak Kayserispor maçından galip gelerek önümüzdeki maçlara hazırlanmak istiyoruz. Bu çıkışımızı devam ettirip taraftarımızı ve yönetimi mutlu ederek Sivas spor'u iyi yerlere taşımak istiyoruz."Uğur Çiftçi, rakiplerinin ligdeki durumuyla ilgilenmediklerini aktararak, "Rakip zor durumda ama bu bizi ilgilendirmiyor. Biz normal maçımıza hazırlanıyoruz, ona göre oynuyoruz. Takım seçip oynamıyoruz, büyük takımmış veya alt takımmış bizi ilgilendirmiyor. Her rakibi aynı görüp ona göre oynuyoruz. Takımdaki arkadaşlık, ortam iyi olunca başarı geliyor. Allah'a çok şükür iyi gidiyoruz. İnşallah böyle devam ederiz." şeklinde konuştu.
- AntrenmanDemir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 12. haftasında 24 Kasım Pazar günü deplasmanda İstikbal Mobilya Kayserispor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına devam etti.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman koşuyla başladı.
Isınma hareketlerinin ardından üç grup halinde top kapma ve pas çalışması yapan futbolcular, çift kale maçla idmanı tamamladı.Antrenmana, sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile izinli Aaron Appindangoye katılmadı.

İstikbal Tarım Kışla Rektör Basın Mensupları 

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