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19 Şubat 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Sivassporlu taraftarlardan hakemlere yürüyüşlü tepki

Sivassporlu taraftarlardan hakemlere yürüyüşlü tepki

Sivasspor taraftarlar yürüyüş

Protesto Naat Tezahür Basın Açıklaması Tezahürat 

-Konuşmalar ve genel detay

- - Taraftarlar yürüyüş düzenledi- Tribün lideri Yahya Bek:- “Takımlara göre VAR’a gidiyorlar” SİVAS

- DG Sivasspor’da taraftar grupları, bu sezon takımlarının aleyhine verilen hakem kararlarına yürüyüş ve basın açıklaması yaparak tepki gösterdi. Süper Lig’in 22. haftasında oynanan Trabzonspor - Sivasspor maçında hakem Cüneyt Çakır’ın verdiği kararlara tepki gösteren kırmızı-beyazlı ekibin taraftar grupları protesto amacıyla yürüyüş düzenledi.
4 işletme kavşağından kent meydanına kadar yürüyüş yapan taraftarlar ellerinde meşalelerle tezahüratlarda bulundular. Daha sonra taraftarlar Atatürk Kongre ve Etnografya Müzesi bahçesinde basın açıklaması yaptı. Bek: “Takımlara göre VAR’a gidiyorlar” Tezahüratlar yaparak hakem kararlarına tepki gösteren Sivassporlu taraftarlar adına konuşan Yahya Bek, hakem hatalarından bu sene çok canlarının yandığını belirterek, “Bu açıklamamız haklı bir isyanın, haklı bir haykırışın bir adalet arzusudur. Şampiyonluğa oynadığımız bu sezonda ligin başından beri Sivasspor’umuza yapılan haksızlıklar hata boyutunu çoktan geçmiş ve tüm ülkenin gözleri önünde kamu vicdanında derin yaralar açmış, açmaya da devam etmektedir. Tabii ki futbolda hakem hataları olacaktır. Bizler bunu bilecek ve ayırt edebilecek olgunluğa sahibiz. Ancak bizim isyanımız hakemlerin kanaatlerini sürekli aleyhimize kullanmalarıdır. Bir taç, bir korner ve bir kart pozisyonunda bile bizim isyanımız tüm kamu oyunun gözleri önünde cereyan eden, yanlış çizgi çekilerek, verilmeyen gollerimize, sezon başından itibaren bariz pozisyonlarımızın bir tanesine dahil penaltı verilmemesine, yapılan çifte standarda ve eyyamcılığadır. VAR gibi bir sistem mevcut olduğu halde takımımız için bu sisteme hiç müracaat edilmemesine ve takımlara göre VAR’a gidilmesi akıllarda soru işaretidir” diye konuştu.

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