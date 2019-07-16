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16 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

İdman detayları

- SİVAS

Rektör 


- DG Sivasspor, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta sezonu öncesi hazırlıklarını sürdürdüğü Bolu kampındaki çalışmalarına bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti. Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yapılan antrenman ısınma hareketleriyle başladı.
Daha sonra 5’e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapıldı. Antrenman ikişerli gruplar halinde yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla sona erdi. Dün akşam yapılan antrenmanda yüzüne darbe alan Emre Kılınç, idmanda yer almadı. Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına akşam saat 18.00’de yapacağı günün ikinci antrenmanıyla devam edecek.
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