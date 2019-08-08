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08 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları - SİVAS

Sivasspor'da yeni sezon hazırlıkları - SİVAS

- Sivas spor antrenmanından görüntüler - Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın antrenmanı izlerken detay Sivas spor'da yeni sezon hazırlıklarıSİVAS - Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivas spor, yeni sezon hazırlıklarını yaptığı idmanla sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.
İdman, 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yarım sahada çift kale maçla süren antrenman, şut çalışmasıyla tamamlandı.Antrenmanı, Sivas spor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, asbaşkan Faruk Taşseten ve yönetici Ekrem Munar da takip etti.

Rektör 

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