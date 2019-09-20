Sivasspor'da Trabzonspor maçı hazırlıkları - SİVAS
- Futbolcuların idman sahasına gelişi - Futbolcuların sahada antrenman yapması - Teknik direktör Rıza Çalımbay'ın oyuncularıyla çalışmasıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Süper Lig'in 5. haftasında 23 Eylül Pazartesi günü sahasında Trabzonspor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını kulüp tesislerindeki antrenmanla sürdürdü.Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetimindeki idman koşuyla başladı. Açma germe hareketlerinin ardından pas ve 3 grup halinde 5'e 2 top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı bulunan Serhiy Rybalka ile Barış Yardımcı takımdan ayrı çalıştı.Demir Grup Sivas spor, yarın yapacağı antrenmanla karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürecek.
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