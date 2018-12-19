Sivasspor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - SİVAS
- Sivas spor'da Galatasaray maçı hazırlıkları - Futbolcuların idman sahasına gelişi - Antrenmandan görüntü Sivas spor'da Galatasaray maçı hazırlıklarıSİVAS (AA) - Demir Grup Sivas spor, Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında 23 Aralık Pazar günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.Kulüp tesislerinde teknik direktör Hakan Keleş yönetiminde gerçekleştirilen idman, koşuyla başladı. Kondisyon çalışmasının ardından futbolcular, dar alanda top kapma çalışması yaptı. İdman, çift kale maçla sona erdi.Sakatlığı bulunan savunma oyuncusu Ziya Erdal, fizyoterapist eşliğinde takımdan ayrı koştu.Kırmızı - beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçı hazırlıklarını sürdürecek.