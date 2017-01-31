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31 Ocak 2017 Salı günü yayınlandı
Sinan Engin Donald Trump olursa

Sinan Engin Donald Trump olursa

Ahmet Çakar, Sinan Engin, Abdülkerim Durmaz ve Rasim Ozan Kütahyalı ' nın yorumcu olarak katıldığı Ertem Şener ' in moderatörlüğünü yaptığı Derin Futbol ' a Sinan Engin'e yapılan ABD Başkanı Donald Trump montajı damga vurdu.

Abdülkerim Durmaz Derin Futbol Ahmet Çakar Rasim Ozan Kütahyalı Donald Trump 


Derin Futbol ekibi eski futbolcu ve yorumcu Sinan Engin'e Trump'un saçlarını montajlayınca stüdyo kahkahaya boğuldu. Trumplu saçlarını gören Sinan Engin de gülmekten kendini alamayınca ortaya renkli görüntüler çıktı.

Abdülkerim Durmaz Hakkında
Hocası Osman Odman namı değer "Lağım Osman"dır. Karagümrük genç ve amatör takımdayken birçok kez şampiyonluk ve kupa kazandı. Karagümrük A Takımında ilk maçı 1978 senesinde Tarsus İdmanyurdu maçı oldu. 1982-1983 sezonunda 1.Lige çıkan Karagümrük takımının en etkili ve 16 golle gol kralı futbolcusu idi. Karagümrük takımında libero mevkiinde gösterdiği başarılı futbolla dikkatleri çekti ve 1984-1985 sezonunda Fenerbahçe'ye transfer oldu. Sarı-lac...
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Ahmet Çakar Hakkında
Çakar, hakemlik kariyeri boyunca 100’ün üzerinde uluslararası maç ve derbi karşılaşması yönetti. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey maç yönetmiş tek Türk hakemidir. Hakemlik kariyerini noktaladıktan sonra gazete, köşe yazarlığının yanısıra radyo ve TV'de yorumculuk yapmaktadır. Uzun süre Telegol programında yorumculuk yapan Ahmet Çakar, 2002 yılında Mecidiyeköy'de Profilo Alışveriş Merkezi'nin arkasında bulunan sağlık ocağından çıkarken vurulmuşt...
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Rasim Ozan Kütahyalı Hakkında
Beyaz TV'de yayınlanan Dinamit, Derin Futbol, Ve Gol, ve Kanaltürk'te yayınlanan Ters Cephe programlarında yorumcudur. Kütahyalı, Taraf gazetesindeki köşe yazarlığından önce Sinan Çetin'in firması Plato Film'de metin yazarlığı ve kast direktörlüğü yaptı. Aralık 2008'den itibaren Kanal T'de anahaberleri yorumladı. Aynı kanalda Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür ile birlikte Politik Performans programını sundu. Nisan 2009 içinde Kanal T'den ayrıldı ...
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