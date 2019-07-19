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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Siirt’te huzur ortamının sağlanmasıyla yamaç paraşütüne ilgi arttı

Siirt’te huzur ortamının sağlanmasıyla yamaç paraşütüne ilgi arttı

Kurstan görüntü,

Pilot Eğitimi Yamaç Paraşütü Gökyüzü 2008 Yılı Paraşütçü 

-Eğitmenlerin ders verirken görüntüsü,
-Eğitmenlerin konuşması,
-Kursiyerin konuşması,
-Genel detay

- SİİRT

- Siirt, huzur ortamının sağlanmasıyla yamaç paraşütüne ilgi duyanlara ev sahipliği yapmaya başladı.
Kentte açılan yamaç paraşütü kursuna vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Sürekli terörle anılan ve son dönemlerde gerçekleştirilen operasyonların ardından huzurun hakim olduğu Siirt kent merkezine yaklaşık 10 kilometre mesafedeki Botan Vadisi, terörün temizlenmesiyle birlikte yamaç paraşütçülerinin gözde mekanlarından biri haline geldi. Aydemir: “15 günlük eğitimin ardından Siirt semalarıyla buluşuyorlar” Yamaç paraşütü sporuna ilginin her geçen gün arttığını belirten Türk Hava Kurumu eğitmenlerinden Ümit Aydemir, yamaç paraşütüne çeşitli meslek gruplarından katılımın sağlandığını belirterek, “Hacettepe eğitmenlerindenim. Yeni başlayacak arkadaşlar için P2 dediğimiz başlangıç pilot eğitimi için buradayız. 18 kursiyerimiz var. Bugün dersimizin ilk günü. İlk derslerle başladık, 3-4 gün teorik dersler yapacağız, daha sonra araziye çıkacağız. Bostancık dediğimiz bir bölge var, başlangıç uçuşlarını yapacağız, arkadaşları gökyüzüyle buluşturacağız. Daha sonra Doluharman diye bir bölge var, orada ileri düzey uçuşlara geçiliyor. Daha sonra bu bölgeyi yukarıdan görmesi müthiş bir coğrafyası olan Botan Çayı üzerinde Botan Tepesi var. Daha ileri seviyeye geçildiğinde de Botan’da eğitimler yapıyoruz. Siirt doğa güzellikleriyle harika bir yer” dedi.
Aslan: “Yamaç paraşütü kursuna ilgi her geçen gün artıyor” Siirt Havacılık Kulübü yamaç paraşütü kursiyer eğitmenlerinden Ulaş Aslan da 15 gün sürecek yamaç paraşütü eğitimine katılan kursiyerlerin sabırsızlıkla gökyüzüyle buluşmak istediklerini dile getirerek, “2008 yılından beri Siirt’te yamaç paraşütü sporu yapılmakta. Türk Hava Kurumu’ndan eğitmen hocamız Ümit Aydemir yeni yamaç paraşütü başlangıç eğitiminde bizimle birlikte, kendisi burada bu sporun gelişmesi ve daha ileriye gitmesi açısından şu an yeni kursiyerlerimize eğitim veriyor. Kursiyerlerimizin teorik eğitimleri devam ediyor. Teorik eğitim bittikten sonra pratik eğitim olarak alçak tepe uçuşlarına geçilecek. İnşallah sertifikaları alan arkadaşlarımızla Siirt’in semalarında birlikte uçmaya başlayacağız. Onlarla birlikte uçmaya devam edeceğiz. Kursumuz 15 gün sürüyor, bunun bir haftası teorik, diğer geri kalan kısmı yer eğitimi ve sonrasında alçak tepe uçuşlarıyla sonlandırılıyor. Siirt’teki yamaç paraşütü tutkunlarını kursumuza bekliyoruz” diye konuştu.

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