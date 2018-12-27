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27 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Siirt'te amatör spor kulüplerine 700 bin liralık destek

Siirt'te amatör spor kulüplerine 700 bin liralık destek

- 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda düzenlenen malzeme dağıtım töreni - Amatör spor kulüplerinin spor malzemelerini teslim alması - Protokol üyelerinin basket potasına top atması - Siirt Belediye Başkanı Ceyhun Dilşad Taşkın'ın konuşmasıSİİRT (AA) - Siirt Belediye Başkan Vekili Ceyhun Dilşad Taşkın, "Bu yıl yaptığımız ayni ve nakdi yardımlarla amatör spor kulüplerine yaklaşık 700 bin lira değerinde katkı sağladık." dedi.
İçişleri Bakanlığınca görevlendirme yapılan Siirt Belediyesi, 120 okul ve 22 amatör spor kulübüne malzeme dağıttı.
Siirt Belediye Başkanı Vekili Taşkın, 14 Eylül Kapalı Spor Salonunda düzenlenen malzeme dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, öğrenci ve spor yöneticileriyle bir araya gelmekten memnuniyet duyduğunu söyledi.

Taşkın, bugün 500 eşofman, 500 spor ayakkabı, 96 voleybol ve basketbol forması, 2 bin basketbol topu, 2 bin voleybol topu ve 2 bin 500 futbol topu dağıttıklarını belirterek, şöyle konuştu:"Bu yıl yaptığımız ayni ve nakdi yardımlarla amatör spor kulüplerine yaklaşık 700 bin lira değerinde katkı sağladık. 17 semt sahası, tenis kortu, çok amaçlı basketbol, voleybol ve halı saha yapımı gerçekleştirildi.
Bundan sonrada katkılarımız devam edecek. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum."Törene Siirt İl Emniyet Müdürü Saruhan Kızılay, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, İl Milli Eğitim Şube Müdürü Mirza Tetik, amatör spor kulüpleri yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Spor Ayakkabı Basketbol Amatör Forma Öğrenciler 

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