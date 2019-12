Sevgi Seli Projesi’nde imzalar atıldı

-Açıklamalar

Protokol imzalanması



- - Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la buluşacak- Sakaryaspor ile tanışmayan toplam 13 bin genç ve çocuk yeşil - siyah sevdayla tanışacak SAKARYA



- Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sakaryaspor arasında ‘Spora Sevgi Seli’ projesi kapsamında protokol imzalandı. ‘Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la Buluşuyor’ sloganıyla başlatılan projeyle şehir merkezine uzak yerde yaşayıp Sakaryaspor ile tanışmayan toplam 13 bin genç ve çocuk yeşil-siyah sevdayla tanışacak. Sakaryaspor’un 54. yılı için özel olarak tasarlanan 54 numaralı formadan 154 adet edinmek sureti ile 300 bin TL’lik forma alımının protokolü, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryaspor Kulübü Başkanı Cumhur Genç birlikteliğinde Rüstemler Tesisleri’nde imzalandı. Gerçekleştirilen protokol töreninde Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce ve Sakaryaspor Kulüp Başkanı Cumhur Genç’in yanı sıra Büyükşehir bürokratları, kulüp yöneticileri, Teknik Direktör Şaban Yıldırım ve basın mensupları yer aldı. ‘Nehrin Çocukları Sakaryaspor’la Buluşuyor’ sloganıyla başlatılan projeyle şehir merkezine uzak yerde yaşayıp Sakaryaspor ile tanışmayan toplam 13 bin genç ve çocuk yeşil siyah sevdayla tanışacak. Şehrin en uzak yerlerinde yaşayan gençlere Sakaryaspor sevgisini tekrardan aşılayacaklarını belirten Sakaryaspor Başkanı Cumhur Genç, “Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce, her zaman Sakaryasporumuzun yanında olmuştur ve olmaya da devam ediyor. Bizim çıkmış olduğumuz bu zorlu yolculukta her zaman desteğini hissediyoruz. İnşallah hep hissedeceğiz. Biz de üzerimize düşen sorumluluğu yerine getirip hak ettiğimiz yer olan, asıl yerimiz olan daha üst liglere bu sene buradan çıkarak göstermiş oldukları desteğe layık olacağız. Bizim sezon başından beri söylediğimiz bir şey var, Sakarya’da Sakaryaspor ile ilgili aidiyet duygusunu tekrar kazanmak. Bunu bu projeyle şehrimizin en ücra yerlerinden en ücra köylerinden gençlerimizi, çocuklarımızı getirip Sakaryaspor maçlarında Sakaryaspor sevgisini tekrar aşılayarak, Sakaryasporlu yapacağız. Bu projede emeği geçen başta Büyükşehir Belediye Başkanımız olmak üzere herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

Başkan Yüce: "Sakaryaspor bizim gözbebeğimiz" Sakaryaspor’un 54’üncü yılı için özel olarak tasarlanan 54 numaralı formadan 154 adet edinmek sureti ile 300 bin TL’lik forma alımının protokolünü yapmak için bir araya geldiklerini belirten Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakaryasporumuzun son yıllarda uzak kaldığı önemli vizyonunu yeniden kazandırmak ve gençlerimizin spor, sağlık ve kardeşlikle yetişmesini sağlamak hepimizin boynuna bir borçtur. Sakaryaspor bizim gözbebeğimiz, sevdamız, ufkumuz, kaynağımız ve vazgeçemeyeceğimiz en büyük tutkumuzdur. Sakaryasporumuzun içerisine düştüğü sıkıntılardan kurtulması adına vatandaşlarımız ile birlikte tek yürek olduk, takımımız için fedakarlıklarda bulunmayı vazgeçemeyeceğimiz bir görev bildik. Şahsım ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak taşın altına elimizi her zaman koymaya hazır olduğumuzu ve koyduğumuzu da ispat ettik, gösterdik. Bildiğiniz gibi Sakaryaspor’un 54. yılı için özel olarak tasarlanan 54 numaralı formadan 154 adet edinmek sureti ile 300 bin TL’lik forma alımının protokolünü yapmak için toplanmış bulunuyoruz. Şimdi de takımımızın sezonun 2. yarısında Sakarya’da oynayacağı maçlarının biletlerinin bir kısmını satın almayı taahhüt ettik. Bu biletleri; ömründe stada gidip maç izleme imkanı bulamamış, şehrimizin civarındaki köylerde yaşayan çocuklarımıza öncelik vermek kaydıyla vatandaşlarımıza hediye edeceğiz. Sakaryaspor ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasındaki imzalanan bu protokolün hayırlı olmasını temenni ediyorum. Barcelona denince akla takım geliyor, İspanya’nın en önemli şehri olan yer gelmiyor. Liverpool denince de akla şehir değil takım geliyor onun için bizde Sakarya denilince aklımıza Sakaryaspor, Sakaryaspor’un ürünleri ve üniversitemiz akla gelecek” diye konuştu.





