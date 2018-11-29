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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Sergio Scariolo: “Çok iyi oyunlarından ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum”

Sergio Scariolo: “Çok iyi oyunlarından ötürü Türkiye'yi tebrik ediyorum”

- İspanya Erkek Basketbol Takımı Başatrenörü Sergio Scariolo’nun açıklamaları

- ANKARA

Atmosfer Sayılar Basketbol İspanya 


- İspanya Erkek Basketbol Takımı Başatrenörü Sergio Scariolo, 71-67 yenildikleri Türkiye maçı sonrası yaptığı açıklamada, “Çok iyi oyunlarından ötürü Türkiye’yi tebrik ediyorum” dedi.
FIBA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri 2. Tur 3’üncü maçlar kapsamında I Grubu'nda lider olarak yer alan İspanya, konuk olduğu Türkiye’ye 71-67 yenilerek 2. sıraya geriledi. Maçın ardından açıklamalarda bulunan İspanya Başantrenörü Sergio Scariolo, “Çok iyi oyunlarından ötürü Türkiye’yi tebrik ediyorum. Aslında yedek kadroyla buraya gelmiş olmamıza rağmen oyuncularımın çok iyi mücadele ettiğini düşünüyorum. Bu sebeple onlarla gurur duyuyorum. Ana kadromuzdan çok sayıda oyuncu eksikti. İçeriden sayılar bulmaya çalıştık. Mücadele ettik ama 3’lüklerimiz isabetli değildi. Maçın genelinde yüzdemiz düşüktü. İstediğimiz verimi alamadık ama mücadele seviyemizden memnunum. Maçın sonuna kadar içerisinde kaldık” ifadelerini kullandı. “Atmosfer çok etkileyiciydi” Maçın atmosferine de değinen Scariolo, “Çok etkileyiciydi. En centilmen şekilde takımlarını desteklediler. Ev sahibi takımda bundan faydalandı. Böyle ortamlarda oynamak bizi çok mutlu ediyor” şeklinde konuştu.
İspanyol basketbolcu Jaime Fernandez ise yaptığı konuşmada şunları belirtti: “Türkiye’yi tebrik ediyorum. Maçta çok rahat mücadele edemedik. Bundan sonraki maçlarda daha iyi olmaya çalışacağız. Dünya kupasına kalmak için elimizden geleni yapacağız. Deplasman takımı olarak geldiğimiz için atmosfer bizi etkiledi. Fakat maçın genelinde Türkiye’nin enerjisi bizden daha yüksekti ve daha çok mücadele ettiler. Bence bunda seyircinin de etkisi olmuştur. Böyle atmosferlerde oynarken mutlu oluyoruz.”
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