Şenol Güneş: 'Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum' - İSTANBUL
Şenol Güneş: "Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum" - İSTANBUL - Bassın toplantısı - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in konuşması İSTANBUL (AA) - Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Malmö'nün, ligin yorgunluğunu atmak için zamanı var. Tek odaklanacakları konu bizim maç olacak. 29 Kasım'da Genk ile oynadılar. O günden beri oynamıyorlar. Olumsuz durum olacağını zannetmiyorum. Sert, agresif maç olacağını düşünüyorum. Bu zorlukları aşmak için hazırlanmak gerektiğini biliyorum." dedi.