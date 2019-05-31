Şenol Güneş: 'Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız' - ANTALYA
Şenol Güneş: "Modern futbol neyi gerektiriyorsa onu yapacağız" - ANTALYA - A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş'in açıklamalarıANTALYA - A Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında Yunanistan ile Antalya Stadı'nda karşılaştı. A Milli Futbol Takımı teknik direktörü Şenol Güneş, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. (2)
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