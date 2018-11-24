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24 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Şenol Güneş: “İyi niyet ölümden başka her şeyi yener, oyuncularımın alınlarından öpüyorum”

Şenol Güneş: “İyi niyet ölümden başka her şeyi yener, oyuncularımın alınlarından öpüyorum”

- Şenol Güneş'in açıklamaları

- - "Ankaragücü taraftarını tebrik ediyorum" KAYSERİ

Samimiyet Sayılar Basın Toplantısı Toplantı Rektör 


- MKE Ankaragücü maçı sonrası düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, “İyi niyet, samimiyet, yetenek ve kaliteyi birleştiren oyuncularımızın bu sonucu aldığını düşünüyorum” dedi.
Konuşmasının başında MKE Ankaragücü seyircisini tebrik eden Güneş, “Seyirci olarak Ankaragücü taraftarını tebrik ediyorum. Çok iyi bir taraftarı var. Son gün buraya takımlarını desteklemek için gelmeleri ve sayılarının fazla olması çok güzel bir olay. Bunları iyi kullanmalarını bekliyorum. Çünkü taraftar hakikaten önemli. Bizim taraftarlarda oldu, küfür ve şiddetle olmaz. Bunlar olmadığı zaman inanın ki dünya çapında örnek olurlar. Ankaragücü bu sene lige çıktı ve iyi gidiyor, oldukça başarılı sonuçlar aldı. Bu kolay değil yıllardır sorunlar çeken bir takım olarak iyi de bir yere geldi. Ama bu yanlışları yapmak, sayıyı çoğaltırken kaliteyi de yükseltmek lazım. O zaman çok daha iyi olur. Bizim için de geçerli, futbol sahada oynanıyor” dedi.
Oyuncularını tebrik eden Güneş, “Oyun olarak bizim daha iyi olduğumuzu ve sonucu da hak ettiğimizi düşünüyoruz. Çok kötü maçlar kaybettik, bugün de basit bir gol yedik. Ama iyi niyet, samimiyet, yetenek ve kaliteyi birleştiren oyuncularımızın bu sonucu aldığını düşünüyorum. Hepsine teşekkür ediyor, alınlarından öpüyorum. İyi niyet, ölümden başka her şeyi yener, o yüzden bütün oyuncularımı tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.
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