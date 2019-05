Şenol Güneş: 'Hayali, hedefi olan oyuncularımın sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum' -2

-Detaylar



- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş:- "Hayali, hedefi olan oyuncularımın sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum"- "Türk pasaportu taşıyan bütün oyuncuların bu takıma kapısı açıktır"- "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyuncu önerisinde bulunabileceğini söyledim" ANTALYA



- A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya kampında basın toplantısı düzenledi.

Kadroda herhangi bir sınırlamalarının olmadığını söyleyen Güneş, "Hayale, hedefi olan oyuncularımın sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum. Türk pasaportu taşıyan bütün oyuncuların bu takıma kapısı açıktır" ifadelerini kullandı. Güneş ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, kendisine oyuncu önerisinde bulunabileceğini söylediğini açıkladı.

EURO 2020 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 8 Haziran'da Konya'da Fransa ve 11 Haziran'da deplasmanda İzlanda ile karşılaşacak A Milli Takım, müsabakalar öncesinde Antalya'da kampa girdi. A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, Antalya'da özel maçta karşılaşacakları Yunanistan ve Özbekistan maçları öncesinde kamp yaptıkları otelde basın toplantısı düzenledi.

Güneş, 8 Haziran'da Fransa ile ve 11 Haziran'da İzlanda ile oynayacakları maçları anımsatarak, her iki karşılaşmayı da kazanmak istediklerini açıkladı.

Yunanistan maçının Antalya'da, Özbekistan maçının da Alanya'da oynanacağını hatırlatan Güneş, her iki maçta da taraftarları yanlarında görmek istediklerini belirterek, "Özellikle Fransa maçı için Konya aynı heyecan ve coşkuyu bir kez da görmek istiyoruz" diye konuştu.

"Bu kadromuzda sınırlı değiliz" Hazırlık maçlarından beklentilerini dile getiren Güneş, "2 hazırlık maçında daha önce kadroya çağırıp oynatamadığımız, aynı zamanda yeni çağırdığımız arkadaşlarımızı da görmek istiyoruz. Tabii bu arada kampımızda olmayan arkadaşlar da var, yani çağrılması muhtemel olan. Onlar da ilerleyen tarihlerde yine bizimle beraber olacaklar. Kampımız sezon sonu olduğu için fiziksel ve zihinsel yorgunluğun üst seviyede olduğu bir döneme geldi. Bu yüzden kampta hem yenilenmeyi hem de çalışmayı birlikte yürüteceğiz. Fiziksel, teknik, taktik, motivasyon, sosyal çalışmalar olacak. Kampın sürekli bir kamp süreci içerisinde geçmesini istemiyoruz çünkü yoğun bir maç trafikleri oldu. Başarılı başarısız olan, sevinen üzülenler var, bunları hep bir potada eritmek durumundayız. Kampımız 15 gün sürecek, asıl hedefimiz Fransa ve İzlanda maçları olacak. Geniş bir kadromuz var, bütün oyuncularımız değerli, çağırdıklarımız ve geniş havuzda olan çağrılmayan oyuncularımız da var. Bu kadromuzda sınırlı değiliz, eldeki oyuncularımızın en iyisi yapmasını bekliyoruz. Kadroya çağrılmayan oyuncularımızın da zamanı gelince bizimle olacağını bir kez daha söylemiş olayım. Hayali, hedefi olan oyuncularımın sabırla çalışmalarını ve vizyonlarını yüksek tutmalarını bekliyorum. Bütün oyunculara önem veriyoruz, Türk pasaportu taşıyan bütün oyuncuların bu milli takıma kapısı açıktır, bunu sınırlama hakkımı da yoktur. Yeter ki takım olgusu içinde herkes zamanı gelince uyumunu verimini takıma versin" mesajını verdi. "Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oyuncu önerisinde bulunabileceğini söyledim" "Birlikte hayal etmeye, çalışmaya, hikaye yazmaya, umutlu ve mutlu olmaya ihtiyacımız var" diyerek sözlerini sürdüren Güneş, "Gelin el birliği içerisinde olalım, büyük Türkiye'nin başarısına katkı yapalım. Son toplantıda Cumhurbaşkanımızla da aynı şeyleri konuştuk. 'Böylesine büyük devasa bir ülkenin her alanda dünyada ses getirmesi, en iyisini yapmasını bekliyorum' dedi.

Biz de kendi görevimizi kendi alanımızda en iyisini yapmak istiyoruz. Kendisine de bir futbol adamı olarak dedim ki, 'Gerekirse takıma düşündüğünüz bir oyuncu varsa tavsiye edebilirsiniz.' Çünkü ben hem medyaya, hem halka, herkese açığım, herkes görüşünü beyan edecek. Biz milli takımın sorumlusuyuz şu anda. Bize bir görev verdiler, biz de onlara uygun davranacağız. Cumhurbaşkanı ülkemizi en üst seviyede temsil ediyor, yönetiyor. En altta bir birey olarak bize, diğer alanlarda herkese de görev düşüyor, herkesin sözüne görüşüne ihtiyacımız var. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi hayal edeceğiz, tespit edeceğiz ve yapmamız gerekenleri yapacağız. Fair-play içerisinde olacağız, her maçı kazanmak için oynayacağız" şeklinde konuştu.