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4 Nisan 2017 Salı günü yayınlandı
Selçuk Dereli'nin siyasi rant peşinde koştuğu o anlar

Selçuk Dereli'nin siyasi rant peşinde koştuğu o anlar

Gecekondu için son olayla ilgili tüm sözlerimi düzeltiyorum' diyen Melih Gökçek 'Olayların sorumlusu ve kışkırtıcısı CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'dir dedi.

Selçuk Dereli Ankaragücü Gecekondu Melih Gökçek 


Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Melih Gökçek konu hakkında şunları söyledi;

GECEKONDU İLE İLGİLİ SÖZLERİMİ DÜZELTİYORUM

Ankaragücü - Bugsaşspor maçındaki olaylarda 'Gecekondu' maça gitmemiş... Duyduğum kadarıyla provokasyon yapılacağından haberleri olmuş. Daha önce gecekonduya kızmış da olsam dahilleri olmayan bir olaydan dolayı suçlama hakkım olamaz. Gecekondu için son olayla ilgili tüm sözlerimi düzeltiyorum.

SORUMLU SELÇUK DERELİ

Olayların sorumlusu ve kışkırtıcısı CHP Çankaya İlçe Başkanı Selçuk Dereli'dir. Dereli önümüzdeli dönem Çankaya Belediye Başkanlığı'na adaydır. Bütün atraksiyonları bu nedenle... Bugüne kadar Ankaragücü'nün maçına gelmeyen Selçuk Dereli sırf siyasi istismar için Ankaragücü maçlarını kaçırmıyor.
Ankaragücü Hakkında
Makine Kimya Endüstrisi Ankaragücü ya da kısaltmasıyla MKE Ankaragücü, futbol ve voleybol dallarında etkinlik gösteren Ankara merkezli spor kulübü. Kulüp özellikle futbol branşıyla tanınır. Futbol kulübü maçlarını Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda oynamaktadır....
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Melih Gökçek Hakkında
Melih GÖKÇEK, 20 Ekim 1948 tarihinde Ankara Keçiören'de doğdu. Babası avukat, annesi ev hanımıydı. Üç çocuklu bir ailenin en büyük çocuğu olan Gökçek beş yaşına kadar Başkent Ankara'da ikamet etti. Babasının işi dolayısıyla Gaziantep’e taşınan Gökçek, ilk, orta ve lise eğitimini Gaziantep‘te tamamladı. 1967 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’ni kazanınca tekrar Ankara’ya yerleşti. Mülkiye’den sonra Gazi Üniversitesi Gazeteci...
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