Şehit Ayabak anısına 'Uluslararası Muay Thai Gecesi' - BİTLİS
Şehit Ayabak anısına "Uluslararası Muay Thai Gecesi" - BİTLİS - Şehit Ayabak anısına "Uluslararası Muay Thai Gecesi" - Katılımcılardan detaylar - Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Faruk Budak'ın konuşması - Şehit Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak'ın konuşması - Sporcuların ringe çıkması - Müsabakaların başlamasından detaylar - Müsabakalardan detaylarŞehit Ayabak anısına "Uluslararası Muay Thai Gecesi" - FETÖ/PDY'nin 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul Atatürk Havalimanı'nda şehit olan Mahir Ayabak anısına Bitlis 'te "Uluslararası Muay Thai Gecesi" düzenlendi - Şehit Ayabak'ın ablası Gülbeyaz Ayabak: - "Gönül isterdi ki şehidimizle buralara gelelim. Nasip olmadı ama Mahir memleketimiz Bitlis 'e ve bize gurur bıraktı. 16 yıllık hayatında çok şeyler yaşadı ve başardı"BİTLİS (AA) - Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) 15 Temmuz darbe girişiminde İstanbul'da Atatürk Havalimanı'nda şehit olan Bitlis li Mahir Ayabak anısına "Uluslararası Muay Thai Gecesi" düzenlendi. Bitlis Gençlik Hizmetleri ve Spor Müdürlüğü ile Muay Thai Federasyonunca Cumhuriyet Meydanı'nda kurulan ringde gerçekleştirilen "Uluslararası Muay Thai Gecesi" etkinliğine Türkiye, Azerbaycan ve İran'dan 24 sporcu katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdür Vekili Faruk Budak, yaptığı konuşmada, 15 Temmuz gecesi vatanı uğruna Atatürk Havalimanı'nda şehit düşen Bitlis li Mahir Ayabak'ın anısına geceyi düzenlediklerini söyledi.
Bu faaliyete ev sahipliği yapmanın onur verici olduğunu ifade eden Budak, "Bu faaliyetlerin arttırılarak geleneksel hale gelmesi en büyük temennimizdir. Bu anlamda Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü olarak bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu tür etkinliklerin ve çalışmaların öncüsü olacağımızı bir kez daha yinelemek istiyorum." dedi. Şehit kardeşinin anısına düzenlenen geceye katılan Gülbeyaz Ayabak da anlamlı bir proje için memleketine geldiklerini kaydetti. "Gönül isterdi ki şehidimizle buralara gelelim. Nasip olmadı ama Mahir memleketimiz Bitlis 'e ve bize gurur bıraktı. 16 yıllık hayatında çok şeyler yaşadı ve başardı." diyen Ayabak, şöyle devam etti:"Küçük yaşına rağmen çok çalıştı. Boş durmayı sevmeyen biriydi. Mahir de dövüş sporlarına ilgi duyuyordu. Kendi imkanlarıyla sabah akşam aksatmadan egzersiz yapardı. Hayatında kimseden destek almadan her zorluğu başaran biriydi. 15 Temmuz gecesi o kara günde iş çıkışı olayın ciddiyetini anlar anlamaz eve uğramadan eşyalarını komşuya bırakıp Atatürk Havalimanı'na doğru gitti. Annemin peşini bırakmayacağını bildiği için 'bu gece iş yerindeyiz, merak etmeyin' dedi. Ortalık karışık ve dua etmekten başka çare kalmamıştı. Helikopterler tepemizde geziniyordu."Televizyonlarda vurulanları görünce onlar için dua etmeye başladıklarını dile getiren Ayabak, şunları söyledi:"Hastaneye akın akın yaralılar gelmeye başladı. Sabaha doğru Mahir'in şehadet haberini verdiler. Oysa Mahir olay yerinde şehadet şerbetini içmişti. Havalimanına milyonlarca insan akın etti o kadar insanın içinden tek ve genç şehidimiz 16 yaşında Mahir Ayabak. Mahir'i yıkayan hoca babamı çağırıp ondaki güzelliklere şahit olmasını istedi. Şehadet getirdiği parmağı halen bozulmamıştı. Sanki uyuyor hala terliyor gibiydi."Ardından geceye katılan Türk, İran ve Azerbaycanlı sporcular, çıktıkları ringde başarı elde etmek için kıyasıya mücadele etti.Geceye, Bitlis Valisi İsmail Ustaoğlu, Bitlis Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Recep Yalçınkaya, İl Jandarma Komutanı Albay Erhan Demir, Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar, AK Parti Bitlis milletvekili adayları Cemal Taşar ve Fevzi Taşdemir, kurum amirleri, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş da katıldı.