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06 Temmuz 2018 Cuma günü yayınlandı
Samuel Eto’o sağlık kontrolünden geçti

Samuel Eto’o sağlık kontrolünden geçti

Eto'o'nun hastaneye giriş görüntüsü

Hastane Röntgen Transfer Dönemi Ara Transfer Trol 

-Eto'o'dan kan alınma görüntüsü
-Eto'o'dan röntgen çektirme görüntüsü
-Eto'o'dan EKG görüntü
-Eto'o'dan kardiyoloji görüntüsü
-Eto'o'nun hastanedeki vatandaşlar ile fotoğraf çektirme görüntüsü

- KONYA

- Atiker Konyaspor’un Kamerunlu forveti Samuel Eto’o, yeni sezon için sağlık kontrolünden geçti. Spor Toto Süper Lig 2018-2019 sezonu hazırlıklarını sürdüren Atiker Konyaspor’da futbolcuların sağlık kontrolü devam ediyor. Geçen sezonun ara transfer döneminde takıma katılan forvet oyuncusu Samuel Eto’o da sağlık kontrollerinden geçti. Kulübün sağlık sponsoru Medicana Konya Hastanesine gelen Samuel Eto’o’ya kan ölçümü, röntgen, EKG, kardiyoloji ve idrar kontrolleri yapıldı. Kamerunlu oyuncu, hastanede kendisi ile fotoğraf çektirmek isteyenleri de kırmadı. Sağlık kontrolleri yapılan Eto’o daha sonra hastaneden ayrıldı.
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