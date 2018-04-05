Samsunspor’da kayyum kümede kalma formülünü açıkladı

-Ahmet Karayılmaz'ın konuşması

-Göksu Türkdoğan'ın konuşması



- - Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz:- “Samsunspor bu var olma savaşından galibiyetle çıkacaktır” SAMSUN



- Samsun Gençlik ve Spor Hizmetleri İl Müdürü ve Samsunspor Kayyum Başkanı Ahmet Güral Karayılmaz, kümede kama konusunda matematiksel hesaplar yaptıklarını, bunun için İstanbulspor maçından mutlak galibiyetle ayrılmaları gerektiğini söyledi.



Spor Toto 1. Lig takımlarından Samsunspor, hafta sonu oynayacağı İstanbulspor maçı hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri’nde yaptığı tek çalışma ile devam etti. Teknik Direktör Besim Durmuş idaresinde çalışan kırmızı-beyazlılar, düz koşu ve ısınma hareketlerinden sonra pas ve gol çalışması yaptı. Futbolcular antrenmanı yarı sahada yaptıkları çift kale maçla sonlandırdı. “Samsunspor bu var olma savaşından galibiyetle çıkacaktır” Kümede kalma savaşından galip çıkmak için İstanbulspor’u mutlaka yenmeleri gerektiğinin altını çizen Ahmet Güral Karayılmaz, “Kötü ve talihsiz sonuçlar aldık. Biz kümede kalma savaşı veriyoruz. Pazar günü çok kritik bir maça çıkacağız. Bütün taraftarlarımızı maça Samsunspor’a destek vermeye çağırıyorum. Biz 15-20 bin taraftarla stadı İstanbulspor’a dar edeceğiz. Samsun’daki her kesimin oraya gelmesi gerekiyor. 7’den 70’e kadar herkese ihtiyacımız var. Gün, kötü günde birlik ve beraberlik olma zamanıysa, o gün bu gündür. İstanbulspor maçını kazandığımız takdirde, lider Çaykur Rizespor’da evinde oynayacağı Eskişehirspor’u yenerse 5 puan farkla Eskişehirspor deplasmanına gideriz. Eskişehirspor maçında hiçbir endişe yaşamadan alacağımız 1 beraberlik bizi kümede bırakır. Matematiksel hesabımız bu. Bütün çalışmalarımızı bu doğrultuda yapıyoruz. Futbolcularımız da bilinçli bir şekilde gereken özveriyi gösteriyorlar. Kimsenin şüphesi olmasın. Samsunspor bu var olma savaşından galibiyetle çıkacaktır” dedi.

Türkdoğan: “Kümede kalmayı hak ediyoruz” Samsunspor’un bu sezon en fazla gol atan ismi olan Göksu Türkdoğan, “Bize yakışmayan maçlar kaybettik. Önümüzde kazanmamız gereken maçlar var. Hiçbir şeyin sonu gelmedi. Maalesef ki bu seneki hedefimiz kümede kalmak. İster istemez takımı o duruma getirdik. Kümede kalmak için yeterli istek ve arzumuz var. Bunu sahaya yansıtmamız gerekiyor. Çok önemli bir maça çıkacağız. Taraftarlara her zamankinden çok ihtiyacımız var. Takımın en az gol atan takımlardan biri olmasında herkesin katkısı var. Çok gol yememizde de tüm takımın etkisi var. Çünkü sahada 11 kişi beraber hareket ediyoruz. Savunmanın bize, bizim de savunmaya destek vermemiz gerekiyor. Bu bir ekip oyunu, gol anlamında sıkıntıları çözmek için çalışıyoruz. Bu maçı kazanalım. Kimin gol attığı önemli değil. Ben de gol atarsam çok sevinirim. Çok karakterli futbolculardan kurulu bir takımız. Kümede kalmayı hak ediyoruz” diye konuştu.

Samsunspor’da sarı kart cezalısı Ahmet Cebe ve sakatlığı bulunan Ufuk Budak takımdan ayrı çalışırken, çift kale maçta bileğine darbe alan Muhammet Beşir de antrenmanı yarıda bıraktı.

