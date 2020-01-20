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20 Ocak 2020 Pazartesi günü yayınlandı
Samsunspor’a kazanın 31. yılında duygusal anma

Samsunspor’a kazanın 31. yılında duygusal anma

Futbolcuların fotoğraflarının AVM'ye çekilmesi

Anma Töreni Çekim Otobüs Şoförü Rektör 

-Katılanlardan detay
-Törenden detay
-Konuşmalar
-Genel görüntü

- SAMSUN

- 31 yıl önce, 20 Ocak 1989’da kaza yapan Samsunspor kafilesinde hayatını kaybeden teknik adam, futbolcular ve personeller duygusal bir törenle anıldı. Türk futbolunun en acı günlerinden birisi olarak tarihe geçen, 20 Ocak 1989 tarihinde yaşanan kazada Samsunspor Teknik Direktörü Nuri Asan, futbolculardan Muzaffer Badalıoğlu, Mete Adanır, Zoran Tomiç ve otobüs şoförü Asım Özkan hayatını kaybetmişti. Kazanın 31. yıldönümünde Piazza AVM’de duygusal bir anma programı düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan anma töreni, kazada hayatını kaybedenlerin resimlerinin basılı olduğu dev pankartın AVM’ye çekilmesiyle devam etti. Anma töreninin açılışında konuşan dönemin Samsunspor Başkanı Hakkı Tomaç, kazanın ardında her yıl anma töreni düzenlediklerini belirterek, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diledi. Samsunspor Derneği Yönetim Kurulu adına konuşma yapan Kulüp Genel Sekreteri Haluk Tan ise, "Kulüpler, yaşadıkları acılarla ve sevinçlerle bir şehir bütünlüğü sağlarlar. Bu kaza bizim şehrimizin acı günü. Ölenleri senede 1 defa anıyoruz. Ama o anı yaşayanlar, futbolcuların aileleri ve hayatta kalanlar o acıyla ömürlerinin sonuna kadar yaşamak durumundalar. Samsunspor adına çıkılmış bir müsabaka için yola çıktıktan sonra ölen arkadaşlarımızı rahmetle anıyoruz. Allah böyle bir acıyı kimseye yaşatmasın" dedi.
Tören, konuşmaların ardından kazada hayatını kaybedenlerinin adlarının okunması ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.
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