Samsunspor’a Fenerbahçe’den golcü geliyor

-Başkan İsmail Uyanıktan detay

-İsmail Uyanık’ın konuşması

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- - Samsunspor Ahmethan Köse ile anlaştı- Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık:- “Ahmethan için Comolli ile görüşüyoruz”- “Geçen sezondan beri sol stoper arıyoruz” SAMSUN



- TFF 2. Lig ekiplerinden Samsunspor’un başkanı İsmail Uyanık, Fenerbahçe’nin genç forveti Ahmethan Köse ile anlaştıklarını, Fenerbahçe Sportif Direktörü Damien Comolli ile görüşmelerin sürdüğünü açıkladı.

Samsunspor Başkanı İsmail Uyanık, Canik Balıkçı Barınağı’nda basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gündeme ve transferlere dair açıklamalarda bulunan Uyanık, Fenerbahçeli Ahmethan Köse ile anlaştıklarını, Gazişehir Gaziantep’in stoperi Yalçın Kılınç için de girişimlerin devam ettiğini söyledi.



“Ahmethan için Comolli ile görüşüyoruz” Fenerbahçe'nin 22 yaşındaki futbolcusuyla görüşmelerde son aşamaya gelindiğinin altını çizen Başkan İsmail Uyanık, “Ahmethan Köse, geçtiğimiz hafta Samsun’daydı. Buraya geldi, tanıştık. Kendisiyle el sıkıştık. Bugün Genel Menajerimiz Mustafa Aztopal, Damien Comolli ile bir görüşme yapıyor. Kendisini bonservisi ile alıyoruz. Dolayısıyla bugün sonunda inşallah yüzde 50’nin üstünde bir ihtimalle Fenerbahçe ile anlaşmış olup, 22 yaşındaki bu arkadaşımızı Samsunspor’un hem bugünü hem de geleceği için transferini yapacağız. Tüm izleme ekibinin, transfer komitesinin ve Samsunspor Yönetim Kurulu'nun ortak fikriyle transfer etmiş oluruz diye umut ediyorum” dedi.

“Geçen sezondan beri sol stoper arıyoruz” Sol stoper konusunda Yalçın Kılınç ile anlaştıklarını vurgulayan Başkan Uyanık, “Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün stoperi Yalçın Kılınç ile de görüşüyoruz. Kendisiyle anlaştık. Gazişehir Kulübü anlayış gösterdiği takdirde Yalçın da Samsunspor’da forma giyecek. Anlaşmasak da Samsunspor alternatiflerini bulacaktır. Sonuçta sol stoper konusunda geçtiğimiz sezondan beri bir arayışımız var. Geçtiğimiz sezona başlarken olmazsa olmaz sol stoper diye başladık, hala sol stoperimiz yok. Ahmethan ve Yalçın transferini bitirince transferi kapatmış oluyoruz. Geçen seneki kadar 20 tane oyuncu almanın, iyi oyuncular da olsa bir takım sıkıntılar getirdiğini gördük. Takım olma ve kaynaşma konusunda sıkıntılar olabiliyor. Geçen seneki kadro da geçen seneden daha iyi sonuç alabilecek bir kadroydu. Bir takım sıkıntılar oldu. Hakimleri geçemedik” diye konuştu.

“Geçen sene haram puan almayı göze alsaydık, uzak ara şampiyon olurduk” Geçen sezon hakem hatalarından dolayı çok puan kaybı yaşadıklarını ifade eden Uyanık, şunları söyledi: “Bizim grubumuz zor. Çok iyi takımlar var. Diğer grup boş mu, değil mi onu bilemeyiz. Bütün takımlara saygı göstermeliyiz. Diğer gruba baktığımızda Sakaryaspor bile eski Sakaryaspor değil. Diğer takımlar ne yapacak, bilinemiyor. Kastamonu bütçe küçültmesine gitti. Ben, bizim grubu çok daha güçlü görüyorum. Geçen sene diğer gruptan hiç hesapta olmayan Menemenspor yürüdü gitti. Bu sene UEFA’nın saygı vurgusunu her yerde sonuna kadar koruyacağız. Geçen sene klasik haram puan almayı göze alsaydık, uzak ara biz şampiyon olurduk. Hiçbir takıma 15-16 puan gasbı hakem hatalarıyla yapılmadı. Biz kendimize öz eleştiri yapıyoruz ama ortada bir realite var. Samsunspor’un maçlarının kayıtlarının hepsi var. İzleyin, bakın, bu kadar hatanın iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Kapattık. Bu sene bu zor gruptan çıkmak istiyoruz. Bize de bu yakışır.” Başkan Uyanık ayrıca bu sene 20 milyon TL ayırdıkları transfer bütçesinin yüzde 80’ini kullandıklarını sözlerine ekledi. Ahmethan Köse geçen sezon Kırklarelispor’da 35 maçta 15 gol atarken, Yalçın Kılınç da Spor Toto 1. Lig’de 27 kez Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü’nün formasını giydi.

