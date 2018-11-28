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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Samandıra'da Ersun Yanal sesleri - İSTANBUL

Samandıra'da Ersun Yanal sesleri - İSTANBUL

- Taraftarlardan görüntülerSamandıra'da Ersun Yanal sesleriİSTANBUL (AA) - Fenerbahçeli bir grup taraftar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplanarak, sarı - lacivertli takımın eski teknik direktörü Ersun Yanal lehine tezahüratta bulundu.Süper Lig'in son haftasında yaşanan Trabzonspor mağlubiyetinin ardından sosyal medyada organize olan sarı - lacivertli taraftarlar, Samandıra Can Bartu Tesisleri'nin önünde toplandı.Yaklaşık 50 taraftar teknik direktör Ersun Yanal lehine uzun süre tezahürat yaparak, Fenerbahçe yönetimine eski teknik direktörlerinin takımın başına getirilmesi için çağrıda bulundu.Taraftarlar, yağmurlu havaya rağmen uzun süre alandan ayrılmazken, emniyet güçleri geniş güvenlik önlemi aldı. Bu sırada polis ekipleri, taraftarlara dağılması için birçok kez anons yaptı.

Sosyal Medya Güvenlik Önlemi Teknik Direktör Tezahürat Polis Ekipleri 

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