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26 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi - ANTALYA

Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi - ANTALYA

- Salondan genel görüntüler - Nizip Belediyespor ve Bolu Belediyespor karşılaşmasından görüntüler - Gaziantep Polisgücü, Nizip Gençlikspor karşılaşmasından görüntülerSalon Hokeyi Erkekler Süper Ligi - Alanya'da başlayan ikinci etap mücadelesine 10 takım katıldıANTALYA (AA) - Salon Hokeyi Erkekler Süper Ligi'nde 2. etap maçları Antalya 'nın Alanya ilçesinde başladı.
Alanya Atatürk Spor Salonu'nda düzenlenen 2. etap mücadelesine 10 takım katıldı.
Müsabakaların ilk gününde Osmaniye Gençlikspor, Selçuklu Belediyespor ile 4 - 4 berabere kaldı, Nizip Belediyespor, Bolu Belediyespor'u 3 - 2, Gaziantep Polisgücü, Nizip Gençlikspor'u 12 - 4, Amasya Gençlikspor da Zonguldak Demir Tenis takımını 3 - 1 yendi.Müsabakalar 30 Aralık Pazar günü sona erecek ve şampiyon belli olacak.

Şampiyon 

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