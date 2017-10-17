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17 Ekim 2017 Salı günü yayınlandı
Saldırıya uğrayan taraftar Hakan Karaoğlu Derin Futbol'a konuştu

Saldırıya uğrayan taraftar Hakan Karaoğlu Derin Futbol'a konuştu

Konya'da uğradığı insanlık dışı saldırı ile bir anda gündeme oturan genç Galatasaray taraftarı Hakan Karaoğlu, ilk kez Derin Futbol'a konuştu. Devrim Zengi'ye konuşan Hakan Karaoğlu böyle bir olayla Türkiye gündemine gelmekten utandığını söylerken ' Bu şekilde hatırlanmak istemezdim. Dayak yediğim görüntülerden utandım. O olay aklıma geldikçe geriliyorum. Saldırganların yaptıklarının cezasını çekmesini istiyorum. Cezasın kalmasınlar. ' dedi.

Derin Futbol Türkiye Devrim Galatasaray Dayak 

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