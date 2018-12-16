Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Aralık 2018 Pazar günü yayınlandı
Saldırı girişimi sonrası Başkan Gevrek'ten sert açıklama

Saldırı girişimi sonrası Başkan Gevrek'ten sert açıklama

Başkan adil Gevrek'in konuşmaları

- - Kulüp Başkanı Gevrek: “Kimseye haraç vermemiz söz konusu olamaz"- “100 kurşun sıksalar da yolumuzdan dönmeyeceğiz, canımızı da veririz ama asla haraç vermeyiz” MALATYA

Emniyet Teşkilatı Silahlı Saldırı Hain Saldırı Çapulcu Saldırı 


- Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor’un maç öncesi tesislerine düzenlenen silahlı saldırının ardından sessizliğini bozan Kulüp Başkanı Adil Gevrek, “100 kurşun sıksalar da yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gerekirse bu konuda canımızı da veririz ama asla haraç vermeyiz” dedi.
Süper Toto Süper Lig'de oynanan E.Yeni Malatyaspor - Antalyaspor karşılaşması sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kulüp Başkanı Adil Gevrek sert açıklamalarda bulundu. Dün gece yapılan saldırının kulüplerine ve Malatya halkına yapıldığını ifade eden Gevrek, “Maç öncesi çok fazla açıklama yapmak istemedik ama bu kurşunlar Malatya futboluna sıkılan kurşunlardır. Evkur Yeni Malatyaspor’un bugün kimseye haraç vermesi söz konusu olmaz. Bizden tehdit, şantajlarla haraç isteyeceklerini bekliyorlarsa 4 kurşun değil 100 tane de sıksalar yolumuzdan dönmeyeceğiz. Gerekirse bu konuda canımızı da veririz, ama asla haraç vermeyiz” şeklinde konuştu.
Olay sonrası emniyet teşkilatının gerekli tüm tedbirleri aldığını da aktaran Gevrek, “Başta Valimiz ve Emniyet müdürümüz olmak üzere tüm teşkilatımıza teşekkür ediyoruz” dedi.
Başkan Gevrek, saldırıyı bazı taraftar guruplarının yaptığını iddia ederek, “Malatya futbolunda kendilerine taraftar diyen ama asla taraftarımızın böyle bir şey yapacağına inanmıyoruz. Bu yapılan basit bir şey değil gelip de tesise kurşun sıkacaksın, haraç isteyeceksiniz. Asla taviz vermeyeceğiz, Malatyaspor’un bir kuruşunu dahi haraç olarak vermeyeceğiz” ifadelerine yer verdi. Malatya’da ve ülke dışında yaşayan tüm Malatyalıları sporda en güzel şekilde temsil ettiklerini de dile getiren Gevrek, “3-5 çapulcuya da pabuç bırakacak durumda değiliz. Kesinlikle bu yoldan asla dönmeyeceğiz” dedi.
Takım olarak iyi yerlerde olduklarını kaydeden Gevrek, “Takım olarak iyiyiz ama bu olayların iyi giden bir takıma yapılması da kabul edilebilir değil. Failleri belli, kimin tehdit ettiğini gerekli mercilere ilettik. Bu şekilde menfaat sağlanılmasına asla müsaade etmeyeceğiz. Bu şahıslara asla meydanı bırakmayacağız” diye konuştu.
Yaşanan olayları futbolcular yansıtmamaya gayret ettiklerini de sözlerine ekleyen Gevrek, “Şahsıma, yönetimimize yönelik tehditler uzun zamandır yapılıyor ama bu kadar olacağını da düşünmüyorduk. Yapılan bu hain saldırıyı şiddetle kınıyorum. Burada olduğum sürece asla bunlara boyun eğmeyeceğiz” dedi.
Başkan Gevrek, bugün oynanan Antalyaspor karşılaşmasını da değerlendirerek, “Çok önemli bir galibiyet aldık. Yolumuza devam ediyoruz. Bundan sonra tek maçımız var, oradan da puan alarak yolumuza devam etmek istiyoruz” şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
ABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölüABD'de katliam! Liseye silahlı saldırı 17 ölü
Ankara'da kanlı infaz! 2 ölüAnkara'da kanlı infaz! 2 ölü
'Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim''Cinayeti keyfimden işledim, onu değil anasını öldürecektim'
Okul yolunda anne ve kızına silahlı saldırıOkul yolunda anne ve kızına silahlı saldırı
Küfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdıKüfür dehşeti! Gece kulübüne kurşun yağdırdı
Yasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralıYasak aşk cinayeti! 1 ölü 1 yaralı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı