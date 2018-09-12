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- Sağlam: "Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarı elde etmek istiyoruz"- Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam:- "Bu seneki hedefimiz güzel futbol oynamak ve gerçek futbol otoritelerinin beğenisi kazanmaktır" KAYSERİ



- Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarıyı tekrar bir Anadolu takımıyla gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyleyerek, “Bu seneki hedefimiz güzel futbol oynamak ve gerçek futbol otoritelerinin beğenisi kazanmaktır” dedi.

Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, kentte görev yapan basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya geldi. Toplantıda basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Sağlam, ligin 5. haftasında deplasmanda karşılaşacakları Göztepe maçını değerlendirdi. Sağlam, “Oluşturduğumuz bu güzel hava inşallah hafta sonu İzmir’de de devam eder ve iyi başlangıç yaptığımız sezona Göztepe galibiyeti ile devam ederiz. Ondan sonra içeride oynayacağımız Konyaspor maçını da 33 bin kişilik stadımızı doldurarak bir tane boş koltuk kalmadan böyle güzel bir atmosferde oynamayı planlıyoruz. Göztepe maçı bizim için final niteliğinde karşılaşma olacak. Sezonun içerisinde bazı kırılma maçları ve yönünüzü belirleyeceğiniz maçlar vardır. Göztepe maçı bizim için o maçlardan bir tanesidir. Maç iyi geçtiği zaman sonrasında nasıl bir ortam oluşacağını hepimiz iyi biliyoruz. Bunu oyuncularımızla da paylaştık. Bu gibi maçlarda ortaya koyacağımız futbol kalitesi ve alınacak sonuç, bizim bundan sonraki dönemle alakalı, ligde olmak istediğimiz yeri de belirleyecek karşılaşma olacak. Artık Kayserispor olarak herkesin beklenti içerisinde olduğu gibi ligin üst sıralarında olan bir takım mı olacağız, yoksa 2 kazanıp 1 kaybeden bir takım mı olacağız, bunun kararını hep beraber Göztepe karşılaşmasında vereceğiz. sezona iyi bir başlangıç yapmak istiyorduk, onu gerçekleştirdik” ifadelerini kullandı. “Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarıyı hedefliyorum” 11 yıl sonra Kayserispor’un başına tekrardan geçen Sağlam, bir Anadolu takımıyla Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarıyı hedeflediğini belirtti.

Sağlam, “Uzun yıllardan sonra tekrar Kayserispor’a gelirken çok farklı beklentilerim vardı. Bizler profesyoneliz, işin maddi kısmı da var ama bunları bir kenara bırakıp burada tekrar Türk futbolunda ses getirecek, Türk futboluna altın harflerle yazılacak bir başarıyı tekrar bir Anadolu takımıyla gerçekleştirebiliriz beklentisi ile geldim. Başkanımızla da bunu açık ve samimi bir şekilde konuştuk. Bu sene bizim bundan sonraki senelerdeki başarıları oluşturacak takımın altyapısını oluşturma senemiz olacak. İnşallah bu istediğimiz organizasyonu tam anlamıyla yerine getiririz. Önümüzdeki sene gerçek anlamda ‘Bizim hedefimiz şu’ diyebileceğimiz sene olacak” şeklinde konuştu.

“Gerçek futbol otoritelerinin beğenisi kazanmak istiyoruz” Bu sezon oynadıkları oyunla izleyicilere keyif vermek istediklerinin altını çizen Kayserispor Teknik Direktörü Ertuğrul Sağlam, “Sezondaki gerçekçi hedefimiz, oynadığı futbolla keyif veren, taraftarların bizim maçımızı izlediği zaman ‘İyi ki bu maçı izlemişiz, ne güzel bir maç izledik’ dedirtebilmektir. Bunun yanında puansal açıdan da geçtiğimiz senenin daha da üzerine çıkabilmek. İstek, arzu ve sorumluluk duygusu bizi bir yere getirecek ama ilk hedefimiz budur. O yüzden 2 maç kazanıp farklı beklentiler içerisine girmek, popülizm yapıp insanların mutlu edecek söylemlerde bulunmak bizim işimiz değil. Bizim bu seneyle alakalı hedefimiz güzel futbol oynamak, izleyenlere keyif vermek, gerçek futbol otoritelerinin beğenisi kazanmak, gerek saha içi davranışlarıyla gerekse daha dışındaki vereceğimiz mesajlarla ülkede herkesin parmakla gösterdiği bir takım olabilmektir. Kazanırken kimsenin emeğini çalmadan hak ederek kazanmaktır” diye konuştu.



