Sadık Çiftpınar: “İnşallah milli takım bize de nasip olur”



- Fenerbahçeli futbolcu Sadık Çiftpınar, “Milli takım hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını isterim. İnşallah günü geldiğinde de bize de nasip olur” diye konuştu.

Spor Toto Süper Lig’de Fenerbahçe evinde Sivasspor’u 2-1 mağlup etti. Müsabaka sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Fenerbahçe’nin başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar, kendileri açısından önemli bir maç olduğunu ifade ederek, “Kendi seyircimiz önünde iyi başlayıp, golleri bulup kazanmak istiyorduk ama olmadı. Yeterince pozisyon üretemedik. 0-0 dengeli geçen bir maçtı daha iyi olmamız lazım. Herkes biliyor ki Fenerbahçe tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşıyoruz başarı açısından. Olmamamız gereken bir yerdeyiz. Bunun vermiş olduğu üzüntü, baskı olabilir. Ama bunları yenip daha iyi futbol izletmeliyiz taraftarımıza. Onlar bize sonuna kadar destek veriyorlar. İkinci yarı daha iyiydik pozisyonlar olarak. Son 15 dakika kala çok kötü bir gol yedik. Ama önemli olan o golden sonra kısa sürede dönüşü yapabilmekti. Bunu taraftarımızın desteğiyle gerçekleştirdik. Sivas iyi mücadele etti. Bizim buraya gelen ya da deplasmana gittiğimizde bütün takımlar bize karşı ayrı motivasyonla oynuyorlar. Golden sonra özellikle iyi bir geri dönüş yaptık. Önümüzdeki hafta Ankaragücü maçında daha iyi futbolla galibiyet alıp devam etmek istiyoruz” dedi.

“Maç içerisinde itiş kakışlar oluyor” Herkesin takıma katkıda olmak için sahada olduğunu belirten Çiftpınar, “Zaman zaman iniş çıkışlar olabilir. Ben de elimden geleni yaptım takım için. İçinde bulunduğumuz durum hepimiz açısında zor. Kazandığımız için mutluyum. İki pozisyon için şöyle söyleyebilirim. Maç içerisinde olan itiş kakışlar. Bana da yapılan darbeler oldu. Abartılacak pozisyonlar olduğunu düşünmüyorum. Futbolcu ilk yarıda kendisini ön tarafa doğru atıp vurmak istiyor topa. Biraz itmiş gibi duruyorum ama sadece arkadan elle dokundum. İkinci yarıda da her hangi bir baskı itme yok. Futbolun içinde olacak temaslar. sahanın içerisinde 4 tane hakem var. VAR’da hakemler var ona göre faul yada penaltı yönünde uyarılırdı” diye belirtti.

“İnşallah milli takım bize de nasip olur” Taraftara teşekkür eden Sadık Çiftpınar, “Formayı üzerime geçirdiğim andan itibaren bana destek oldular. Onların varlığı desteği çok önemli. Şu zor şartlarda sahada ayakta kalabiliyorsak onların sayesinde oldu. Milli takımı uzun zamandır bekliyordum. Çağrılan arkadaşlarımızda kaliteli futbolcular. Milli takım hepimizin. Sonuna kadar başarılı olmasını isterim. İnşallah günü geldiğinde de bize de nasip olur” ifadelerini kullandı.

