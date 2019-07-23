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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Rüzgarla yarışan gencin hedefi İspanya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak

Rüzgarla yarışan gencin hedefi İspanya'da Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak

Motordan görüntü

Hafta Sonu Muhabir Motor Sporları İspanya Şampiyon 

-Pistten görüntü
-Pak'ın motor sürerek antrenman yapması ve akrobatik hareketler
-Asrın Rodi Pak ile röp.

- (Özel haber)- Uşaklı milli yarışçı Asrın Rodi Pak, İspanya’da süper yarışa katılacak UŞAK

- Uşaklı milli motokros yarışçısı Asrın Rodi Pak, hafta sonu İspanya’da yapılacak olan, ‘Superbike World Championship’e (Süper Yarış) katılacak. Pak, 28 Temmuz Pazar günü yapılacak olan İspanya Superbike 1000 cc yarışları için İspanya'ya gitti. Kendisine Kenan Sofuoğlu'nu rehber edinen Türkiye’nin en başarılı genç motor sporcularından Asrın Rodi Pak, 1000 cc motorlarla yapılacak olan, Avrupa’nın en prestijli yarışlarına katılmak üzere, motor sporlarının beşiği İspanya'ya gitti. Pak, yarışlar öncesi son antrenmanını ise Uşak’taki pistte yaptı. 2000 doğumlu olan ve 4.5 yaşında motor tutkunluğunu babasından miras alan genç sporcu, birçok madalya ve kupa kazandı. Avrupa şampiyonluğu da bulunan Pak, İhlas Haber Ajansı

muhabirine açıklamalarda bulundu. Başarılı yarışçı, Türkiye’yi şampiyonada temsil edecek olmanın gururunu yaşadığını söyleyerek, “Bu yıl yapılan yarışların 1. ayağında 15., 2. ayağında 14. ve 3. ayak yarışında 11. olarak bitirdim. Şimdi ise 4. ayak yarışına hazırlandık. Son hazırlıklarımız tamamlandı. Bu yıl Superbike 1000 cc kategorisinde çok ciddi bir yarış olacak. İnşallah elimizden geleni yapacağız, güzel bir sonuç almaya uğraşacağız. Benim için orada Türk Bayrağı'nı taşımak, dalgalandırmak, İstiklal Marşı'mızı okutmak, büyük bir gurur” diye konuştu.
“Superbike World Championship, süper yarış” Pak ayrıca motor tutkunu gençlere de seslenerek, hız tutuklarını yollarda değil, pistlerde göstermelerini istedi ve şu ifadelere yer verdi: “Yollarda hız yapmak yerine piste gelsinler, bizlerle beraber binsinler. İlla trafikte bineceklerse koruyucu ekipmanlarını kullansınlar, kasklarını mutlaka taksınlar.” Pak’ın antrenman esnasında sergilediği performans ise göz doldurdu. Motosiklet ile tek teker diye adlandırılan akrobatik hareketler de yapan 19 yaşındaki sporcu, pistte adeta rüzgarla yarıştı.
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