Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
18 Haziran 2019 Salı günü yayınlandı
Rusya’da kazanan Yoshihide Muroya oldu

Rusya’da kazanan Yoshihide Muroya oldu

Yarıştan detay

Yarış 

-Yoshihide Muroya detay
-Ödül töreni
-Genel ve detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Red Bull Air Race’te sezonun ikinci yarışı, Rusya’nın Kazan şehrinde düzenlendi.
Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen ve büyük bir görsel şölen sunan yarışı formunun zirvesinde olan Yoshihide Muroya kazandı. Japon pilot üst üste ikinci galibiyetini alarak genel klasmandaki liderliğini korudu. Hız ve dengeyi birleştirerek akrobatik hareketler yapan pilotların kozlarını paylaştığı Red Bull Air Race’te heyecan Rusya’nın Kazan şehrinde yaşandı. Yaklaşık 80 bin kişi tarafından takip edilen yarışta, Avusturyalı pilot Matt Hall’u 0,185 saniye farkla geçen Yoshihide Muroya üst üste ikinci yarışını kazandı. Japon pilot, genel klasmanda da liderliğini korumuş oldu. Red Bull Air Race’te sezonun bitmesine sadece iki yarış kalırken, bu yarışların birisi Macaristan diğeri ise Japonya’da düzenlenecek. 14 Haziran’da Macaristan’daki yarışların ardından büyük heyecan 8 Eylül’de Japonya’nın Chiba kentinde son bulacak. Sezonun son iki yarışı öncesi genel klasmanda Yoshihide Muroya, 53 puanla ilk sırada yer alıyor. Muroya’yı 44 puanlı Martin Sonka ve 36 puanlı Matt Hall takip ediyor.
İlgili Foto Galeriler
Bu Canavardan 1 Tane ÜretildiBu Canavardan 1 Tane Üretildi
İzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Karelerİzlanda-Türkiye Maçından En Güzel Kareler
Türkiye - Fransa Maçından KarelerTürkiye - Fransa Maçından Kareler
Türkiye - Özbekistan Maçından KarelerTürkiye - Özbekistan Maçından Kareler
Liverpool'un Şampiyonluk Maçından KarelerLiverpool'un Şampiyonluk Maçından Kareler
Galatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından KarelerGalatasarayın Şampiyonluk Kutlamalarından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı