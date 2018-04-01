RunMarisRun Yarı Maratonu - MUĞLA

- RunMarisRun Yarı Maratonundan detaylar - Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar'ın konuşması RunMarisRun Yarı Maratonu - Erkeklerde Etiyopyalı Tola, kadınlarda Duygu Turgut Boyan birinciliği elde ettiMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen 3. RunMarisRun (Koş Marmaris Koş) Yarı Maratonu'nun birincisi erkeklerde Etiyopyalı Argachew Assefa Tola, kadınlarda Duygu Turgut Boyan oldu.Marmaris Atatürk Meydanı'ndan başlayan 21,1 kilometrelik yarı maratonda sporcular, İçmeler Mahallesi içerisinden geçip sahilden dönerek Atatürk Meydanı'ndaki bitiş noktasına geldi. Yarışta her 2,5 kilometrede su istasyonlarından yarışçılar, sıcak hava nedeniyle su aldı.Yarı maraton, 10 kilometrelik koşu, 5 kilometrelik koşu, 2 kilometrelik koşu (halk koşusu) ve çocuklar için 500 metrelik koşudan oluşan organizasyona toplam bin 300 kişi katıldı. Yarı maratonda erkeklerde Etiyopyalı Argachew Assefa Tola 1 saat 15 dakika 04 saniyelik derecesiyle birinci olurken, kadınlarda Duygu Turgut Boyan 1 saat 27 dakika 36 saniyelik derecesiyle ilk sırayı aldı.10 kilometre koşuda kadınlarda Özlem Özdemir 37 dakika 45 saniyelik, erkeklerde Bekirhan Kabadayı 31,31'lik derecesiyle, 5 kilometrede ise kadınlarda Rahime Tekin 18 dakika 08 saniyelik, erkeklerde Abdurrahman Gediklioğlu 16,07'lik derecesiyle birinciliği elde etti.Etkinlikte gazetecilere açıklama yapan Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar, geleneksel hale getirdikleri RunMarisRun yarışlarının uluslararası düzeyde devam ettiğini söyledi.
Yarışların ilçenin tanıtımı için anlamlı olduğunu dile getiren Acar, "Hafta sonu yaptığımız yarışa bin 300 sporcu katıldı. Bu yarışlar Marmaris’in tanıtımı adına, bölgemizde bir aktivite olması adına çok anlamlı. Bir yandan kentte yaşayan insanlarımızın bu yarışlara katılması onlara bu imkan sağlanması, onların teşvik edilmesi de bu işin ayrı özelliğini ortaya çıkarıyor." diye konuştu. Acar, ilçenin sadece deniz, kum, güneş olarak değil, aynı zamanda sanat, kültür ve spor ile de adını dünyaya duyurduğunu, sporcularla ilçedekilerin de spor coşkusunu heyecanlı bir şekilde yaşadıklarını sözlerine ekledi.Yarışmalardan sonra Bahadır Tatlıöz ve Ersay Üner, Atatürk Meydanı’nda konser verdi.