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27 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Roma, Başakşehir maçı için İstanbul’da

Roma, Başakşehir maçı için İstanbul’da

Romalı futbolcuların gelişi

İtalya Takım Otobüsü 

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- İSTANBUL

- UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek olan İtalya temsilcisi Roma, bu akşam saatlerinde İstanbul’a geldi. İtalya’nın köklü kulüpleri arasında yer alan Roma, UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci haftasında J Grubu'ndaki rakibi Medipol Başakşehir ile yarın oynanacağı maç öncesi İstanbul’a geldi. Romalı futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan özel uçak, akşam saat 18.30’da İstanbul Havalimanı’na indi. Pasaport işlemlerinin ardından yurda giriş yapan futbolcular, kendilerini bekleyen takım otobüsüne binerek konaklayacakları otele hareket etti. UEFA Avrupa Ligi’nin 5’inci hafta mücadelesi kapsamında Medipol Başakşehir ile Roma, yarın akşam saat 20.55’te Başakşehir Fatih Terim Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
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