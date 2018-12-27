Robinho, Medipol Başakşehir'de



- Spor Toto Süper Lig'in devre arası transfer döneminde ilk transfer haberi Medipol Başakşehir'den geldi. Süper Lig'in ilk yarısını lider tamamlayan Başakşehir, Demir Grup Sivasspor'da forma giyen Brezilyalı yıldız Robinho'yu kadrosuna kattı. Medipol Başakşehir, önemli bir transfere imza attı. Turuncu-lacivertli ekip Sivasspor ile sözleşmesi sezon sonu erecek olan Robinho'yu resmen renklerine bağladı. İstanbul ekibinin resmi internet sitesinden Başkan Göksel Gümüşdağ'ın imzasıyla yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Robson De Souza'nın (Robinho) transferi için Demir Drup Sivasspor Kulübü ile anlaşma sağlamıştır. Her iki kulübe de hayırlı olmasını dilerim" denildi. Robinho bu sezon Sivaspor formasıyla bu sezon çıktığı 16 maçta 8 gol atarken, iki de asist yaptı.

