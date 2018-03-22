Rio'da altın madalya kazanan kraliçeler, Dünya Şampiyonası'na hazırlanıyor

-Milli Sporcu Sevda Altunoluk, rçp

-Diğer sporcularla röp

-Goalball Bayan Milli Takım Antrenörü Yıldırım Güçlü, röp



- TOKAT



- Rio'da Altın Madalya kazanan Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball A Milli Takımı, haziranda İsveç'te düzenlenecek Dünya Şampiyonası hazırlıklarına Tokat'ta devam ediyor. Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball A Milli Takımı, haziran ayında İsveç'te yapılacak olan Dünya Şampiyonası hazırlıklarına devam ediyor. 28 Mart'ta İsviçre'te yapılacak olan özel bir turnuvaya katılacak olan takımın hedefi Dünya Şampiyonası'nda derece elde etmek. Tokat Gençlik Merkezi Salonu'nda hazırlıklarına devam eden goalball milli takım oyuncularından Sevda Altınoluk, 7 kez üst üste dünya ve Avrupa'da elde ettiği gol kraliçeliğiyle takıma büyük katkı sağlıyor. Milli Sporcu Sevda Altunoluk, goalball sporuna Ankara'da başladığını ve derecelerin art arda geldiğini söyledi.



Takım olarak Avrupa ikinciliği, Paralimpik şampiyonlukları yaşadıklarını ifade eden Altınok, hedeflerinin Dünya Şampiyonluğu olduğunu belirterek, "3-9 Haziran tarihleri arasında İsveç'te yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılacağız. Hazırlıklarımız bomba gibi gidiyor. Çok çalışıyoruz iddialıyız. Gurubumuz güçlü ama biz o gruptan başarılı bir şekilde çıkacağız" dedi.

Goalball Kadın Milli Takım Antrenörü Yıldırım Güçlü, 28 Mart'ta İsveç'te Dünya Şampiyonası'na katılacak olan takımların katılacağı özel bir turnuvaya katılarak bir anlamda Dünya Şampiyonası'na hazırlık yapacaklarını söyledi.



Tokat'ta Dünya Şampiyonası hazırlıklarının devam ettiğini ifade eden Güçlü, "Önümüzdeki hafta İsviçre'de turnuvamız var. Son provamız var, ona katılacağız. Ondan sonra tam gaz Dünya Şampiyonası'na hazırlanacağız. Hedefimiz inşallah derece elde etmek. Hazırlıklarımız çok iyi gidiyor, çocukların moralleri iyi. Bizlere sunulan imkanlar çok iyi" diye konuştu.

Güçlü, Türkiye Görme Engelliler Kadın Goalball A Milli Takımı'nın elde ettiği dereceleri şöyle sıraladı: "2014 Dünya 3.'sü, 2015 yılında Avrupa Şampiyonu, 2016 Paralimpik Olimpiyat Şampiyonu, 2017 Avrupa 2.'liği."

