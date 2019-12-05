Red Bull pilotları çölde yarıştı



- Formula 1 takımlarından Aston Martin Red Bull Racing’in başarılı pilotları Max Verstappen ve Alexander Albon, Dubai çöllerinde Motokros pilotu Mohammed Balooshi ile yarıştı. Formula 1’de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’si öncesi, Dubai’de çöl buggyleri ile off-road yapan ikili heyecanlı dakikalar yaşadı. Formula 1 takımlarından Aston Martin Red Bull Racing’in iki pilotu Verstappen ve Albon’un çölde Motocross pilotu Mohammed Balooshi'ye karşı yarıştı. Formula 1’de sezonun son yarışı olan Abu Dhabi Grand Prix’si öncesi, Dubai’de çöl buggyleri ile off-road yapan ikili aksiyon dolu anlar yaşadı. Aston Martin Red Bull Racing’in Hollandalı pilotu, "Bir kez daha çölde off-road yapmak harikaydı. Çok keyifli dakikalar yaşadık. Yeni şeyler denemek her zaman heyecan vericidir" şeklinde konuştu.

Albon ise ilk kez yaşadığı off-road tecrübesi ile ilgili olarak, "Çok eğlenceli ve keyifliydi. Çok farklı bir duygu çünkü ilk kez bunu tecrübe ediyorum. Çölde off-road gerçekten çok farklı, hangi yöne gideceğimizi şaşırdığımız anlar oldu" ifadelerini kullandı.



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