Recep Niyaz: “Süper Lig’e lider olarak çıkmak istiyoruz”

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- Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz, Süper Lig yolunda önlerine çıkan tüm rakipleri yenerek lider çıkmak istediklerini söyledi.



Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Denizlispor'a konuk olacak. Çaykur Rizesporlu futbolcu Recep Niyaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. Lig’den Süper Lig'e lider olarak çıkmak istediklerini dile getirerek "Bu hedef doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Ligde son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

Hafta sonu deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Denizlispor maçının önemli olduğuna değinen Niyaz, "Bu maç benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız. Ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Lider olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig hedefi doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Elbette zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir ekibiz ve iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sonuna kadar devam ettirip Süper Lig'e çıkacağız." şeklinde konuştu.



