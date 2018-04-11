Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Recep Niyaz: “Süper Lig’e lider olarak çıkmak istiyoruz”

Recep Niyaz: “Süper Lig’e lider olarak çıkmak istiyoruz”

Recep Niyaz'ın açıklamaları

Basın Mensupları 

-Detay

- RİZE

- Çaykur Rizespor'un başarılı futbolcusu Recep Niyaz, Süper Lig yolunda önlerine çıkan tüm rakipleri yenerek lider çıkmak istediklerini söyledi.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, ligin 31. haftasında 14 Nisan Cumartesi günü Denizlispor'a konuk olacak. Çaykur Rizesporlu futbolcu Recep Niyaz, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 1. Lig’den Süper Lig'e lider olarak çıkmak istediklerini dile getirerek "Bu hedef doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Ligde son haftalarda ister istemez konsantrasyon biraz düşebilir. Biz bunu engellemek için kendimizi biraz daha yukarıya çekmeye çalışıyoruz. Bu konuda takım olarak da birbirimize yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.
Hafta sonu deplasmanda karşı karşıya gelecekleri Denizlispor maçının önemli olduğuna değinen Niyaz, "Bu maç benim için de ayrı önem taşıyor. Çünkü memleketimin takımıyla oynayacağız. Ancak ne olursa olsun bizim hedeflerimiz var. Lider olarak Süper Lig'e çıkmak istiyoruz. Süper Lig hedefi doğrultusunda önümüze çıkan tüm rakiplerimizi yenmek istiyoruz. Elbette zorlu bir maç olacak ama biz iyi bir ekibiz ve iyi bir çıkış yakaladık. Bunu sonuna kadar devam ettirip Süper Lig'e çıkacağız." şeklinde konuştu.

İlgili Foto Galeriler
Gençlerbirliği – Galatasaray Maçından KarelerGençlerbirliği – Galatasaray Maçından Kareler
Fenerbahçe - Osmanlıspor Maçından KarelerFenerbahçe - Osmanlıspor Maçından Kareler
Beşiktaş Göztepe MaçıBeşiktaş Göztepe Maçı
Medipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından KarelerMedipol Başakşehir - Evkur Yeni Malatyaspor Maçından Kareler
Kayserispor - Fenerbahçe Maçından KarelerKayserispor - Fenerbahçe Maçından Kareler
Galatasaray - Trabzonspor Maçından KarelerGalatasaray - Trabzonspor Maçından Kareler
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı