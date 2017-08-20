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20 Ağustos 2017 Pazar günü yayınlandı
Ramil Guliyev, 20.17’lik derecesiyle yine birinci oldu!

Ramil Guliyev, 20.17’lik derecesiyle yine birinci oldu!

Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in Birmingham ayağındaki erkekler 200 metre yarışını ilk sırada tamamladı.

Birmingham Atletizm Şampiyonası Dünya Atletizm Şampiyonası Ramil Guliyev Atletizm Federasyonları Birliği 


Milli atlet Ramil Guliyev, Elmas Lig'in (Diamond League) Birmingham ayağında erkekler 200 metrede birinci oldu.

Uluslararası Atletizm Federasyonları Birliği (IAAF) tarafından İngiltere'nin Birmingham kentinde düzenlenen turnuvada milli sporcu, erkekler 200 metre yarışında 20.17'lik derecesiyle ilk sırada yer aldı.

Yarışı ABD'li Ameer Webb, 20.26'lık süresiyle ikinci, Kanadalı Aaron Brown ise 20.30 ile üçüncü sırada tamamladı.

Ramil Guliyev, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen Dünya Atletizm Şampiyonası'nda erkekler 200 metrede altın madalya elde etmişti.

Milli atlet, Dünya Atletizm Şampiyonası tarihinde Türkiye'ye ilk altın madalyayı kazandıran sporcu unvanının sahibi olmuştu.
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