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23 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Rahvan at yarışları yapıldı - BALIKESİR

Rahvan at yarışları yapıldı - BALIKESİR

- Detaylar - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral'in konuşması Balıkesir 'de rahvan at yarışları yapıldı - Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından Balıkesir 'de düzenlenen yarışmada çevre illerden getirilen 151 at mücadele etti - Rahvan binicilik asbaşkanı Mustafa Küçükmeral: - "Bu yıl 28 ilde grup elemeleri yapılacak, yarışlar Türkiye'nin her yerinde gereken ilgiyi görüyor"BALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde rahvan at yarışları yapıldı.Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından bu yıl 28 ilde planlanan at yarışlarının 5. ayağı Balıkesir 'in Susurluk ilçesinde gerçekleştirildi.
Karapürçek Mahallesi'nde düzenlenen ve mısır odunu oyunlarının ardından başlayan yarışlarda rahvan atlar kıyasıya mücadele etti. Balıkesir , Bursa, Kayseri, Aydın, Konya, Kütahya, Antalya, Ankara, İzmir, Afyon'dan getirilen 151 atın yarıştığı müsabaka 11 kategoride yapıldı.Yarışlarda, "baş" kategorisinde Mustafa Erbaş (Afyon), "başaltı" kategorisinde Zafer Çelik (Gölcük), "büyük orta" kategorisinde Hamdi Canbazoğlu (Ödemiş) ve "küçük orta" kategorisinde Halil İbrahim Yılmaz (Kütyahya) birinci olurken, atların sahiplerine kupa ve madalya ile para ödülü verildi.
- "Türkiye'nin her yerinde gereken ilgiyi görüyor"Türkiye Geleneksel Spor Dalları Federasyonu Rahvan Binicilik Asbaşkanı Mustafa Küçükmeral, AA muhabirine yaptığı açıklamada, geleneksel sporlara sahip ülkelerin onları yaşatmak adına çok duyarlı olmaya başladığını söyledi.

Küçükmeral, geleneksel sporların uluslararası boyutlara ulaşması temennisinde bulunarak, "Bu yıl 28 ilde grup elemeleri yapılacak, yarışlar Türkiye'nin her yerinde gereken ilgiyi görüyor. Karapürçek bu işin kökeninde olan bir yer. 28 ilde yapılacak elemelerde ilk üç dereceye giren atlarımız, Türkiye Şampiyonası'na katılmaya hak kazanacak. Arkadaşlarımızın gerekli duyarlılığı gösterip, sportmenliği her zaman ön planda tutmalarını istiyoruz." diye konuştu.
Yarışları, Susurluk Kaymakamı Osman Ateş, Belediye Başkanı Nurettin Güney, İlçe Emniyet Müdürü Cemil Kestane, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Vedat Kılıç ve çok sayıda vatandaş izledi.

Yarış Para Ödülü Muhabir Uluslararası At Yarışları 

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