Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Quigley: “Ben kariyerimde böyle taraftar görmedim”

Quigley: “Ben kariyerimde böyle taraftar görmedim”

Alexandria Quigley'in açıklamaları

- İSTANBUL

Ali İl Basketbol İtalya İtalyan Basın Mensupları 


- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Alexandria Quigley, Venezia maçında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki taraftarlar hakkında, “İnanılmaz bir taraftar vardı. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bize inanılmaz bir enerji verdiler” dedi.
Galatasaray, Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında evinde karşılaştığı İtalyan ekibi REYER Venezia’yı 90-68’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yıldız basketbolcusu Alexandria Quigley, “İnanılmaz bir taraftar vardı. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bize inanılmaz bir enerji verdiler. Onlar bizi sırtladı. Bu akşamki galibiyetin şu andan itibaren bir anlamı yok bizim için. Çünkü Hatay, Mersin orada elendiler. Oradan kazanmaktan başka planımız yok. Avantajlı olabiliriz ama ikinci maçı çok ciddiye alacağız” şeklinde konuştu.

Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
devamı
İlgili Foto Galeriler
Akdeniz’de Kaçak Göçmen AkınıAkdeniz’de Kaçak Göçmen Akını
Türkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel karelerTürkiye-Letonya Euro Basket Karşılaşmasından en güzel kareler
12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı12 Dev Adam Son Nefeste Yıkıldı
Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...Bu transfer olay yaratır! Dünya yıldızı İstanbul'a...
Derbide olay! F.Bahçe sahayı terk ettiDerbide olay! F.Bahçe sahayı terk etti
Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!Cinsiyet değiştiren mafya babasına infaz!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı