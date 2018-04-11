Quigley: “Ben kariyerimde böyle taraftar görmedim”

- Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Alexandria Quigley, Venezia maçında Sinan Erdem Spor Salonu’ndaki taraftarlar hakkında, “İnanılmaz bir taraftar vardı. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bize inanılmaz bir enerji verdiler” dedi. Galatasaray, Kadınlar Eurocup Finali ilk maçında evinde karşılaştığı İtalyan ekibi REYER Venezia’yı 90-68’lik skorla mağlup etti. Müsabaka sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan sarı-kırmızılıların yıldız basketbolcusu Alexandria Quigley, “İnanılmaz bir taraftar vardı. Kariyerimde daha önce hiç böyle bir şey görmedim. Bize inanılmaz bir enerji verdiler. Onlar bizi sırtladı. Bu akşamki galibiyetin şu andan itibaren bir anlamı yok bizim için. Çünkü Hatay, Mersin orada elendiler. Oradan kazanmaktan başka planımız yok. Avantajlı olabiliriz ama ikinci maçı çok ciddiye alacağız” şeklinde konuştu.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı