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06 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Pedro Martins: 'Rakibimiz çok iyi bir takım'

Pedro Martins: 'Rakibimiz çok iyi bir takım'

Pedro Martins'in açıklamaları

Rektör Basın Mensupları 

-Daniel Podence'nin açıklamaları

- Pedro Martins: "Rakibimiz çok iyi bir takım"- Daniel Podence: "Zorlu bir maça çıkacağız" İSTANBUL

- Olympiakos Teknik Direktör Pedro Martins, Medipol Başakşehir karşısında zorlu bir maça çıkacaklarını ve rakiplerinin de güçlü bir takım olduğunu söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak Olympiakos'ta Teknik Direktör Pedro Martins ile 23 yaşındaki futbolcu Daniel Podence basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İki maçta da konsantrasyonlarını kaybetmemeleri gerektiğini dile getiren Martins, "İyi sonuç almamız için hatasız oynamamız gerek, bunun için gerekeni yapacağız. Rakibimizin çok iyi bir takım olduğunu biliyoruz. Sonuç tek maçta belli olmayacak, kıran kırana iki kuvvetli takımın mücadelesinde en son Karaiskakis Stadı'nda bitecek 90 dakikada turu geçen taraf belli olacak" ifadelerini kullandı. Valbuena'dan Başakşehir hakkında bilgi alıp almadığının sorulması üzeren ise denetimli çalıştırıcı, "Öngörüşme yaptık, fakat futbolcularla görüşme gibi bir şeyimiz yok. Takımı tanıyoruz, inceliyoruz, izledik, onun için gerekeni yapmaya gayret edeceğiz" şeklinde konuştu.
Viktoria Plzen ile iki zorlu maç oynadıklarını sözlerine ekleyen Pedro Martins, "2-2 ve 4-0'lık sonuçlarla Plzen maçlarından çıkmamıza rağmen kendimizi hazır hissediyoruz. Başakşehir, Plzen'den çok ama çok daha güçlü bir takım. Onun için çok zor bir müsabaka olacak. En iyi sonucu almaya gayret edeceğiz" dedi.
Başarılı futbolcu Daniel Podence de zorlu bir mücadeleye çıkacaklarını hatırlatarak, "Biz kendi oyunumuza bakmalıyız, biz kendi oyunumuzu oynamalıyız. Başakşehir'in iyi bir ekip olduğunu biliyoruz, geçen sene aldığı sonuçlardan da her şey açık bir şekilde ortada" diye konuştu.

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