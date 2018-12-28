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28 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Pablo Laso: 'Sonuçtan memnun değiliz'

Pablo Laso: 'Sonuçtan memnun değiliz'

Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso'nun açıklamaları

- Pablo Laso: "Sonuçtan memnun değiliz" İSTANBUL

Basın Toplantısı Toplantı 


- Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso, Fenerbahçe Beko karşısında maçın son anlarında ellerindeki avantajı kullanamadıklarını ifade ederek, sonuçtan memnun olmadıklarını söyledi.

THY Euroleague’in 15. haftasında Real Madrid, deplasmanda karşılaştığı Fenerbahçe Beko’ya 65-63’lük skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından Real Madrid Başantrenörü Pablo Laso basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe’yi galibiyetten dolayı tebrik ederek sözlerine başlayan Laso, "Çok başa baş geçen bir maçtı. İlk çeyrekte avantaj Fenerbahçe’deydi. Sonraki bölümde eşleştik. İkinci yarı çok sert geçti. İki takım da her ribaund her top için savaştı. Sonuçtan memnun olduğumuzu söyleyemem. Son kısımda avantajı kullanamadık. Euroleague’de her maç zor. İkinci yarıda Maccabi maçıyla başlayacağız” şeklinde konuştu.

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