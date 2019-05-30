Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası - İZMİR
- Özel Sporcuların yarışmasında görüntülerÖzel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası - İzmir 'de başlayan şampiyonaya 110 sporcu katılıyorİZMİR (AA) - Özel Sporcular Türkiye Cimnastik Şampiyonası İzmir 'de başladı. Bornova Cimnastik Salonu'nda düzenlenen şampiyonaya 110 sporcu katılıyor. Otizm, down sendromlu ve mental seviyede gerçekleştirilen şampiyona yarınki mücadelelerle tamamlanacak.İlk gün mental seviye 12 - 15 yaş kızlarda ilk 3 sıra Bergen Dinç, Hilalnur Ece ve Medine Karakurt'tan oluştu. 8 - 11 yaş kızlarda ise birinciliği Zeynep Naz Demirel, ikinciliği Melisa Yerli ve üçüncülüğü de Alev Biren elde etti.
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