Ozan Tufan: 'En iyi halime ulaşmak için çalışıyorum'



- Fenerbahçe'nin Graz kampında akşam saatlerinde yaptığı antrenman öncesinde milli futbolcu Ozan Tufan, basın mensuplarının sorularını cevaplandırdı. Hazırlık kampına değinerek konuşmasına başlayan Ozan Tufan, “İstanbul’da başlayıp Düzce ve şimdi de Avusturya ile devam eden bir hazırlık sürecimiz var. Tempolu, yorucu ve faydalı olan bir kamp süreci yaşıyoruz. Buradaki takım arkadaşlarımız, yeni gelenler hepimiz birbirimize adapte olmuş durumdayız. En iyi şekilde buradaki hazırlıklarımızı da sonlandırıp İstanbul’a dönüp Audi Cup turnuvasına katılacağız. Oraya katılıp, güzel sonuçlar elde edip lige hazırlanmak istiyoruz. Hem Ersun hocamla hem de başkanımızla da sürekli telefonla irtibat halindeydik. Benimle her zaman bir diyalog halinde oldular. Hoca ile konuştum ve erkenden çalışmalara başlamamı istedi. Bu da hem benim için daha verimli oldu hem de Fenerbahçe için verimli olacaktır diye düşünüyorum. Takımıma daha çok adapte olmak ve kendimi daha çok geliştirip eski Ozan değil de yeni transfer olmuş bir Ozan olarak Fenerbahçe’ye dönmek istediğimi hocamıza da başkanımıza da söylemiştim. Onun dışında milli takımda zor maçlar oynadık. Fransa’yı iyi bir skorla geçtik, İzlanda maçında üzüntülü bir skor aldık fakat bunu diğer maçlarımızda telafi edeceğimizi söyleyebilirim. Hedefimiz de gruptan çıkmak" dedi.

"Güzel bir Fenerbahçe göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın" Ozan, yeni sezonda farklı bir Fenerbahçe olacağına değinerek, "Ben, Fenerbahçe’ye ilk geldiğimde camianın, medyanın ve bütün taraftarların beklentisi çok yüksekti. Ben bu beklentiyi karşılayamadığımı düşünüyorum. Benim hatalarım olabilir, başkalarının hataları olabilir. O döneme çok girmek istemiyorum. Burada yeni bir sayfa açıp yeni bir Ozan göstermek istiyorum. İnanın ki çok çalışıyorum. Her şeyin fazlasını yapıp en iyi şekilde Fenerbahçe’ye hizmet etmek istiyorum. Bütün büyük kulüplerin kötü zamanları, kötü yılları olmuştur. Fenerbahçe de geçtiğimiz sezon onlardan bir tanesini yaşamıştır. Bu sene yeni transferlerle, Ersun hocanın da yeni taktikleriyle ve sistemiyle Fenerbahçe’nin bu sene bunu atlayacağını düşünüyorum. İyi adapte olmuş iyi bir arkadaş grubu ve gerçekten güzel bir dostluk var. Bunun da bu sezon sahaya yansıyacağını düşünüyorum; çünkü herkes çok hırslı ve azimli. Geçen sezonu bir kenara bırakıp bu sene yeni bir sayfa açıp ki bütün takım arkadaşlarım adına konuşuyorum, bütün takım arkadaşlarımla yeni bir sayfa açık güzel bir Fenerbahçe göstereceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Fenerbahçe, bundan sonra layık olduğu yerde olacak" şeklinde konuştu.

"Fenerbahçe’den hiçbir zaman kopamamıştım" Fenerbahçe’den ayrılmayı düşünmediğini aktaran deneyimli futbolcu, "Daha öncesinde teklifler gelmişti ama Fenerbahçe’den hiçbir zaman gitmek istemediğimi ifade etmiştim. Hayalimin yurt dışında olduğunu belirtmek istemiştim ama o noktaya geldiğimde Fenerbahçe’den hiçbir zaman kopamamıştım. Ben burayı evim olarak benimsedim. Ailem olarak gördüm. Ailemden daha fazla Fenerbahçe’yi gördüm. Buradan kopamadım. Alanya’ya gittiğimde çok üzülmüştüm. Depresyona girmiştim. Buranın kıymetini çok iyi anladım. Şimdi buraya çok güzel bir şekilde sarılıyorum. Ayrılmak istemiyorum. Kontratım da bitiyor. Tekrar kontrat olur mu olmaz mı bilmiyorum. Yönetimin takdiridir. Ben burada en iyi şekilde performansımı gösterip gerisini yönetime bırakacağım" açıklamasında bulundu. Ozan Tufan, konuşmasını şöyle noktaladı: "Emre ağabey buraya transfer olmadan önce de benim üzerimde emeği vardır. Benimle çok ilgileniyor. Benim en iyi olmam için elinden gelenin fazlasını yapan bir insandır. YouTube’da da Emre ağabeylerle 1-1 biten bir maçımız var. Devamını daha oynamadık. Biraz korkuyorlar. Oynamaktan da çekiniyorlar. Orada da bir parfüm iddiamız var. Oynarlarsa kazanacağız ama oynamazlarsa bilemem. Salih ile gitmeden önce de konuştuk. Alanyaspor’un başkanı, yönetimi ve hocasıyla ki yeni hocasıyla sohbetim olmadı ama çok iyi insanlar. Çok iyi bir ekibi var. Salih’in oraya iyi adapte olacağını düşünüyorum. Takım arkadaşları da iyi insanlar. Orada güzel bir çıkış yakalayacaktır. Bir futbolcunun kafasını tamamen futbola verdiği ve dış etkenlere gözünü kapadığı zaman iyi yerlere gelebileceğini gördüm. Ben de bunlardan birini yaşadım. Salih de yaşadı. Onun da bu evreyi atlatacağını düşünüyorum. İnşallah onun için de en iyisi olur."

