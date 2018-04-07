Oryantiringde 6 ülkenin federasyon yetkilileri, Bolu'da
- Oryantiringde 6 ülkenin federasyon yetkililerinin toplantısı - Hatıra fotoğrafı çektirilmesi - Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz'ın yabancı federasyon başkanlarına Bolu hakkında bilgi vermesi - SEEOC Başkanı Veysel Güler'in toplantının açılış konuşmasını yapması - SEEOC Onursal Başkanı ve Bulgaristan Oryantiring Federasyonu temsilcisi Atanas Georgiev'ın konuşması - Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz'ün konuşması toplandı - Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Birliği üyesi 6 ülkenin oryantiring federasyonlarının yetkilileri, Bolu 'da bir araya geldi - Bolu Belediye Başkanı Yılmaz: - " İnşallah Avrupa'nın ve Türkiye'nin müşterek organizasyonlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz" - SEEOA Başkanı Güler: - "Misafirlerimizin ilk izlenimleri çok güzel. Bolu 'nun bir dünya şampiyonasını rahatlıkla yapabilecek tarzda bir doğaya sahip olduğunu ifade ettiler" - SEEOA Onursal Başkanı Georgiev: - " Bolu 'da kayak oryantiringini de organize etmek çok güzle bir alternatif olur"BOLU (AA) - Güneydoğu Avrupa Ülkeleri Oryantiring Birliği (SEEOA) üyesi 6 ülkenin oryantiring federasyonlarının yetkilileri, Bolu 'da bir araya geldi.Türkiye Oryantiring Şampiyonası'nı izlemek için SEEOA Başkanı Veysel Güler ile Bolu 'ya gelen Bulgaristan, Makedonya, Kıbrıs Rum Kesimi, Slovenya ve Sırbistan'ın oryantiring federasyonu yetkilileri ile Türkiye Oryantiring Federasyonu yetkilileri, yarışlar öncesinde Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz ile görüştü.Başkan Yılmaz, Bolu 'nun yüzde 65'inin ormanlarla kaplı olduğunu ve 200 kadar göl ve gölet bulunduğunu ifade ederek, bu nedenle sporun her branşının yapılabileceği bir yer olduğunu vurguladı. Bolu 'nun her spor branşı için bir kamp merkezi olması adına çalışma yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Bu coğrafyamızda federasyon başkanımız sayesinde etkinlikler yapıyoruz. Sizin de buraya gelmeniz bize büyük bir onur verdi. İnşallah Avrupa'nın ve Türkiye'nin müşterek organizasyonlarına ev sahipliği yapmak istiyoruz. Oryantiring federasyonları olarak kamplarınızın Bolu 'da yapılmasını istiyoruz. Bu konuda birlikte hareket etmek bizi sevindirecektir." diye konuştu. Yılmaz, 2023 yılının Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı olduğunu belirterek, 2023 yılında yapılacak olan Oryantiring Dünya Şampiyonası'nın Bolu 'ya verilmesini istedi.SEEOA Başkanı Güler de birlik başkanı olarak Güneydoğu Avrupa ülkeleri federasyon başkanları ve teknik delegelerini Türkiye'de ağırlamaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirterek, "Hedefimiz önümüzdeki yıllarda Bolu 'yu bir kamp merkezi haline getirmek. Onun için bu arkadaşlarımızı davet ettik. Araziye çıkıp bizzat arazide koşarak arazinin ne kadar oryantiring için önem arz ettiğini yerinde görecekler. Bizim için de bu çok büyük bir referans olacak." ifadelerini kullandı.Güler, SEEOA'nın Türkiye'nin de aralarında bulunduğu 12 ülkeden oluşan bir federasyonlar birliği olduğuna değinerek, "Şu an Bolu 'da 9 ülkenin temsilcisi var. Toplantıya da 6 ülke katıldı. Misafirlerimiz dün akşam geldi. Bugün yarışma fırsatı bulacaklar. Yarın yine şehir içinde bir yarışma imkanları olacak. Misafirlerimizin ilk izlenimleri çok güzel. Bolu 'nun bir dünya şampiyonasını rahatlıkla yapabilecek tarzda bir doğaya sahip olduğunu ifade ettiler. Bu da bizi oldukça memnun etti." şeklinde konuştu. SEEOA Onursal Başkanı ve Bulgaristan Oryantiring Federasyonu temsilcisi Atanas Georgiev de Bolu 'nun çok güzel bir şehir olduğunu belirterek, muhteşem bir doğaya sahip olan Bolu ile ilgili ilk izlenimlerinin çok güzel olduğunu söyledi.
Bolu 'da bulunan doğa ve göllerin oryantiring adına harika imkanlar sunduğunu dile getiren Georgiev, "Buraya gelirken kar gördük. Bende kar oryantiringi altyapısı olduğu için ona doğru bir yönelme oldu. Bolu 'da kayak oryantiringini de organize etmek çok güzel bir alternatif olur." dedi. Türkiye Oryantiring Federasyonu Başkanı Hacer Akyüz ise Avrupa'dan gelen federasyon temsilcilerinin 2 gün boyunca Bolu 'yu inceleme fırsatı bulacaklarını söyleyerek, "Bence arazide koştuktan sonra çok daha rahatlayacaklar ve çok daha farklı konuşacaklar. Şu anda her şey dört dörtlük." diye konuştu. Yapılan konuşmaların ardından toplantı basına kapalı gerçekleşti.Toplantıda, Türkiye'nin oryantiringde geldiği nokta ile gelecekte yapılması planlanan uluslararası organizasyonların Türkiye'de gerçekleştirilmesi için nelerin yapılabileceği görüşüldü.