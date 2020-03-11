Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
11 Mart 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Orhan Çıkırıkçı: “Pozisyon bulamadık”

Orhan Çıkırıkçı: “Pozisyon bulamadık”

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkrıkçı'nın açıklamaları

- İSTANBUL

İstanbulspor Hafta Sonu Basın Toplantısı Toplantı 


- İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı, Altınordu karşısında istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını ifade ederek, pozisyon bulamadıklarını aktardı. TFF 1. Lig’in 27. haftasında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Altınordu’ya 2-0’lık skorla mağlup oldu. Maçın ardından İstanbulspor Teknik Sorumlusu Orhan Çıkırıkçı basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Deneyimli çalıştırıcı, kötü bir maç çıkardıklarını aktararak, “Kötü bir maç oynadık. Pozisyon bulamadık. İstediklerimizi yapamadık. Rakip 3 puanla döndü. Toplanıp çalışacağız. Bu hafta sonu deplasmandan puan ya da puanlarla döneceğiz” şeklinde konuştu.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!Sivas'ta Kazanan Çıkmadı!
Fenerbahçenin Düşüşü Devam EdiyorFenerbahçenin Düşüşü Devam Ediyor
Kartal Derbi Öncesi Moral BulduKartal Derbi Öncesi Moral Buldu
Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!Trabzonspor - Fenerbahçe Maçından Kareler!
Galatasaray Kayseri'yi 3 Farkla GeçtiGalatasaray Kayseri'yi 3 Farkla Geçti
Trabzon Fener'e Dur DediTrabzon Fener'e Dur Dedi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı