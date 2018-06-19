Ömer Onan: “4 galibiyetle tamamlamak istiyoruz”



- Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, Ukrayna ve İsveç karşılaşmaları öncesinde açıklamalarda bulundu. Onan 2 maçı da kazanarak bu turu 4 galibiyetle tamamlamak istediklerini söyledi.



A Milli Erkek Basketbol Takımı kampında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan, 2019 Dünya Şampiyonası'na katılmak için maçların oynanacağı Ankara’nın kendileri için avantaj olduğunu söyledi.



10 bin 500 kişilik salonun dolacağını söyleyen Onan, “Biletlerin 2 bin 500’ünü biz tutuyoruz ve kalan biletlerin 3 bini satılmış. Tamamen dolu bir salonda oynayacağız. Yarısı satıldı şu anda. Müthiş bir destek olacaktır. Ukrayna ve İsveç maçı çok önemli. İsveç deplasmanında bir kaza oldu ve biz 4 galibiyetle bitirmek istiyoruz. İspanya aldı başını gidiyor ama İspanya’nın diğer maçlarda kazanması bizim için avantaj. Çünkü Slovenya 3 mağlubiyette kalır. Ama ilk önce kendi maçlarımız. Arkadaşlarımız iyi çalışıyorlar. En iyi şekilde oynayıp galip gelmeleri gerekiyor” diye konuştu.

“Wilbekin katkı verecektir” Her ülkenin jenerasyon geçişi yaşadığının altını çizen Ömer Onan, “NBA oyuncularımızla ilgili talihsizlikler oldu. Ömer Aşık’ın uzun süren hastalığı oldu. Ersan’ın da kontrat sıkıntısı oldu. Yazın gelemeyecekler ama Eylül’de aramızda olacaklar. Wilbekin de katkı verecektir. Ali Muhammed de bizim oyuncumuz. Ben inanıyorum ki Cedi ve Furkan da tecrübeleriyle çok şey katacaklardır. Gençlerle ilgili de ciddi projelerimiz var. 18-20 yaş arasını nasıl daha çok oynatabiliriz gibi ciddi projelerimiz var. Bunlar da yakın zamanda hayata geçecektir” ifadelerini kullandı.

