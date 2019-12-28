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28 Aralık 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Ömer Faruk Mahir: 'Kayserispor her zaman puan ve puanlara taliptir'

Ömer Faruk Mahir: 'Kayserispor her zaman puan ve puanlara taliptir'

- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir'in açıklamaları

- Ömer Faruk Mahir: "Kayserispor her zaman puan ve puanlara taliptir" TRABZON

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- İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamada, sarı-kırmızılı takımın her zaman puan ve puanlara talip olduğunu söyledi.

Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor ile İstikbal Mobilya Kayserispor karşılaştı. Müsabakayı bordo-mavililer 6-2 kazandı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstikbal Mobilya Kayserispor Teknik Direktör Ömer Faruk Mahir, "Kayserispor her zaman puan ve puanlara taliptir. İçinde bulunan hiçbir durumun önemi yoktur. Bunun için bizleri son ana kadar yalnız bırakmayıp buraya gelip mücadele eden futbolcularımıza sonsuz teşekkür ediyorum. Skordan bağımsız konuşmak gerekirse gerçekten yüreklerini ortaya koydular. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Trabzonspor takımını gerçekten hem ağırlık merkezi olarak hemde kapsama alanı olarak çok güzel oynayan bir takım. Onlara gelecek adına başarılar diliyorum. Umarım muhakkak olurlar" dedi.

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