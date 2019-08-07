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07 Ağustos 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı

Olympiakos teknik direktörü hakem konuşmaktan kaçındı

Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins'in açıklamaları

- İSTANBUL

Teknik Direktör İsrail ve Gol Rektör Basın Mensupları 


- Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins, verdiği kararlarla eleştirilen Medipol Başakşehir maçının hakemi İsrailli Orel Grinfeld hakkında konuşmak istemediğini söyledi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Olympiakos, deplasmanda Medipol Başakşehir’i 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Olympiakos Teknik Direktörü Pedro Martins basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Henüz hiçbir şeyin kesinleşmediğini dile getiren Martins, “Bir 90 dakika daha var ve rakibimiz çok tehlikeli, bunu biliyoruz. Rövanşta daha sakin olup turu geçmeye çalışacağız ama işimiz zor” dedi.
Gün geçtikçe daha iyiye gittiklerini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, “Önceki maça oranla bu maçta daha iyiydik. İlk 15 dakikada zorlandık, daha sonra üstün oynadık. İkinci yarıya daha sakin çıktık. Oyunu lehimize çevirmeye çalıştık ve golü bulduk. Ancak rakip 10 kişi kalınca oyunu lehimize çevirmemiz gerekirken bunu başarmadık. Rövanşta seyircimize ihtiyacımız var” diye konuştu.
Pedro Martins, hakem Orel Grinfeld hakkında sorulan sorulara ise cevap vermekten kaçındı.
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